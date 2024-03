Elbtower-Insolvenzverwalter: Verkaufsprozess startet bald

Hamburg (dpa) - Seit Monaten ruht die Baustelle des Hamburger Wolkenkratzers Elbtower wegen der Zahlungsprobleme der wankenden Immobiliengruppe Signa. Nun könnte eine Lösung für das Debakel näherrücken. Der Berliner Sanierungsexperte Torsten Martini will als Insolvenzverwalter der Elbtower-Projektgesellschaft auf die Suche nach einem Käufer gehen, der das Filetgrundstück am Rande der Hafencity übernehmen und die Bauruine vollenden könnte.

Martini will den Elbtower nach eigenen Worten «so schnell und teuer wie möglich» verkaufen. «Jeder Tag, an dem die Elbtower-Baustelle ruht, kostet Geld.» Das entspricht dem wesentlichen Ziel eines Insolvenzverfahrens, das verbliebene Vermögen des insolventen Schuldners im Interesse der Gläubiger bestmöglich zu verwerten. Eine konkrete Preisvorstellung hat Martini nicht. «Den Preis macht der Markt, daher der weltweite Prozess unter Beteiligung der CBRE», teilte er auf Anfrage mit.

Die Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG hatte im Januar das Insolvenzverfahren beantragt. Die Projektgesellschaft gehörte zum wankenden Signa-Immobilienimperium des Österreichers René Benko. Zuvor hatten schon andere Signa-Gesellschaften Insolvenz angemeldet. Zuletzt musste Benko selbst als Unternehmer in dieser Woche Insolvenz anmelden.

Mit welchen Beträgen die Elbtower-Gesellschaft bei welchen Gläubigern in der Kreide steht, ist noch unklar. «Die genaue Höhe der Verbindlichkeiten wird sich aufgrund der Komplexität im Laufe des Insolvenzverfahrens ergeben», so Martini. «Erst mit Eröffnung werden die Gläubiger aufgefordert, ihre Forderungen anzumelden, die ich dann prüfe.»

Die Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft widersprechen indes der Erwartung eines zügigen Verkaufs des Elbtowers unter Verweis auf den Kaufvertrag. Der regele, «dass bis ein Jahr nach Fertigstellung das Grundstück nicht weiterverkauft werden darf». In einer Anfrage der Linksfraktion habe der Senat bestätigt, dass diese Verfügungsbeschränkung weiterhin gelte. «Nur wenn der Senat zustimmt, kann also ein Weiterverkauf stattfinden», so die Linke.