Auto

Elektroautos dominieren Pkw-Produktion in Ostdeutschland

In Ostdeutschland rollen anteilig besonders viele Elektroautos vom Band. Was dahinter steckt - und welche Herausforderungen es gibt.

Die Elektromobilität spielt eine wichtige Rolle für die Autobauer in Ostdeutschland. Foto: Jan Woitas/dpa
Die Elektromobilität spielt eine wichtige Rolle für die Autobauer in Ostdeutschland.

Leipzig/Berlin (dpa) - Insgesamt 60 Prozent aller in Ostdeutschland produzierten Pkw waren im vergangenen Jahr Elektroautos. Das geht aus Berechnungen der Leipziger Initiative Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) auf Basis von Zahlen des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hervor. Die Auswertung liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mehr Autos werden in Westdeutschland produziert

Zum Vergleich: In Westdeutschland machen Elektro-Pkw 35,1 Prozent der Produktion aus, in Deutschland insgesamt sind es 40,2 Prozent. In absoluten Zahlen werden im Westen aber mehr Elektroautos produziert, ebenso wie mehr Wagen insgesamt. Schwerpunkte sind Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg. 

Der hohe E-Auto-Anteil in den ostdeutschen Werken ist vor allem den reinen E-Auto-Standorten von Tesla und VW zu verdanken. Die Wolfsburger hatten ihr Werk in Zwickau bis 2020 zum ersten reinen E-Auto-Werk umgebaut, wo auch Modelle von Audi und Cupra gebaut werden.

In Brandenburg werden nur E-Autos gebaut

2022 eröffnete dann der US-E-Auto-Pionier Tesla in Grünheide von Berlin sein einziges Werk in Europa. Autowerke gab es in dem Bundesland bisher nicht. Brandenburg war damit das erste Bundesland, in dem ausschließlich E-Autos gebaut werden.

Die größere Stückzahl entfällt im Osten aber auf Sachsen. Neben VW Zwickau kommen dort die Werke von BMW und Porsche in Leipzig hinzu, wo neben Verbrennern auch E-Autos gebaut werden. BMW Leipzig war 2013 mit dem Start des damaligen BMW i3 sogar das erste deutsche Werk, in dem E-Autos gebaut wurden. Die Nachfrage nach dem kleinen Ur-Stromer blieb aber übersichtlich.

Wirtschaftsfaktor Autoindustrie

Der Geschäftsführer des ADOC, Jens Katzek, sagte der dpa: «Deutlich über 200.000 Menschen arbeiten in der Automobilindustrie und den Zulieferern in Ostdeutschland. Damit hängen mehr Industriearbeitsplätze im Osten der Republik am Thema Automobil als in Westdeutschland.» Damit sei Ostdeutschland Vorreiter. Allerdings sei dort auch der Druck besonders hoch, dass die Umstellung auf Elektromobilität funktioniere. 

Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), betonte, jeder vierte Industriearbeitsplatz in Ostdeutschland hänge am Automobilsektor, der unter großem Druck stehe durch internationalen Wettbewerb, Zölle und die Umstellung auf klimafreundliche Antriebe. 

Regierungsvertreter: Standorte im Osten sichern

Kaiser hat an diesem Mittwoch zu einem «Branchendialog Automobil» geladen, wo sie mit Unternehmen, Betriebsräten, dem VDA, der IG Metall, der Länder und der Bundesregierung über eine Stärkung der ostdeutschen Produktionsstandorte reden möchte. 

Die Bundesregierung habe schon einiges für die Stützung der Autoindustrie getan, erklärte Kaiser. «Dabei brauchen wir jetzt auch ein klares Signal der Unternehmenszentralen, dass im Gegenzug Arbeitsplätze am ostdeutschen Standort gesichert werden.» Umweltminister Carsten Schneider (SPD) betonte: «Jetzt kommt es darauf an, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass insbesondere auch die Vorreiterstandorte wie Zwickau dauerhaft abgesichert sind.»

IG Metall verlangt Standortzusagen

Die Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, verlangte: «Es braucht jetzt Investitionen und klare, verbindliche Standortzusagen in Ostdeutschland. Die ständig über der Belegschaft schwebende schwarze Wolke namens Verlagerung muss weg!» Sie sprach sich für sogenannte Local-Content-Verpflichtungen für ausländische Hersteller aus, nach dem Prinzip «Wer hier verkaufen will, muss auch einen wesentlichen Teil hier fertigen»

Der Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie, Andreas Rade, warnte vor Verlagerungen von Investitionen ins Ausland. «Wir haben in Deutschland ein massives Standortproblem. Die Politik muss daher nun alles tun, was Wachstum schafft.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Experte: Deutsche Auto-Hersteller verlieren auch 2026
CAR-Institut

Experte: Deutsche Auto-Hersteller verlieren auch 2026

Der Weltmarkt boomt, doch die deutschen Autowerke schrumpfen. Die Zukunft der Hersteller wird nach Einschätzung eines Experten in China entschieden.

15.12.2025

Autoindustrie soll mehr Spielräume bekommen
Auto

Autoindustrie soll mehr Spielräume bekommen

Die Autobosse sind häufige Regierungsgäste in Berlin. Nun wird auch Friedrich Merz zum Autokanzler und gibt der Industrie Rückendeckung in schwieriger Lage. Wie kann die Politik helfen?

09.10.2025

VW-Standorte in Gefahr? Die zehn Werke im Überblick
Autokrise

VW-Standorte in Gefahr? Die zehn Werke im Überblick

Bei Europas größtem Autobauer VW droht die Schließung von Werken. Mindestens drei der zehn Fabriken sollen auf der Abschussliste stehen. Eine Bestandsaufnahme.

03.11.2024

Verkehr

EU überprüft Chinas Staatshilfe für Elektroautos

Staatliche Förderung aus China ist Europas Firmen schon lange ein Dorn im Auge. Nun werden auf EU-Ebene Maßnahmen gegen Chinas Autobauer geprüft: Doch ein Bruch mit Peking könnte vor allem Berlin treffen.

13.09.2023

Ausfuhren

Produktion und Exporte von Elektro-Autos wachsen kräftig

Deutschland hat im vergangenen Jahr Elektro-Autos im Wert von 24,2 Milliarden Euro exportiert. Das entspricht rund 500.000 Fahrzeugen und ist ein Zuwachs von 65 Prozent.

23.03.2023