Energieverbrauch in Industrie sinkt - wegen Produktionsminus

Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Energie verbraucht - auch weil die Produktion in energieintensiven Branchen sank. Der Verbrauch ging um 7,8 Prozent auf 3.282 Petajoule zurück, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Schon 2022 war der Energieverbrauch der Industrie um 9,1 Prozent gefallen.«Der Rückgang des Energieverbrauchs in der Industrie stand im direkten Zusammenhang mit einer sinkenden Produktion in 2023. Besonders stark betroffen waren die energieintensiven Branchen, in denen die Produktion um 11,2 Prozent zurückging», erklärte die Behörde.