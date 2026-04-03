Engpass vor Ostern: Gibt es genügend Eier für alle?

Bonn (dpa) - Rot, gelb oder grün - bunte Eier stoßen zum Osterfest nicht nur bei Kindern auf Begeisterung. Hunderte Millionen werden jedes Jahr verkauft oder selbst gefärbt. Doch wer in diesem Jahr zum Fest Eier kaufen möchte, muss gelegentlich improvisieren: Die Regale in Supermärkten und Discountern sind teils nicht so gut gefüllt wie gewohnt. Einzelne Sorten fehlen, die Auswahl ist eingeschränkt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie ist die Lage in den Geschäften?

Kundinnen und Kunden stehen in diesen Tagen manchmal vor vollständig oder fast leeren Regalen. Dies war zuletzt unter anderem in einigen Edeka-Märkten in Berlin zu beobachten. «Aufgrund von Lieferschwierigkeiten sind unsere Eier nicht oder nicht in vollem Umfang verfügbar» - das war auf Schildern an den Regalen zu lesen. Wie eine Sprecherin der Edeka-Region Minden-Hannover mitteilte, stellt die Verfügbarkeit von Eiern weiterhin eine Herausforderung für den Handel dar. Durch gezielte Umlagerungen innerhalb des Absatzgebietes könne man in weiten Teilen aber die Grundversorgung sicherstellen.

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Andere Händler berichten ebenfalls von Problemen. Der Eiermarkt sei derzeit angespannt und das Angebot teilweise begrenzt, sagte Frederic Knaudt vom Lebensmittel-Lieferdienst Picnic. Punktuell könne es zu Engpässen kommen. Ein Rewe-Sprecher sagte: «Die Situation bleibt aufgrund der Vogelgrippe und der Newcastle-Krankheit für die gesamte Branche herausfordernd.»

Foto: Marcus Brandt/dpa In manchen Lebensmittelläden sind sie gerade Mangelware: Eier. (Symbolbild)

Der Discounter Lidl registrierte vor Ostern eine höhere Nachfrage nach Eiern. Grundsätzlich sei die Warenversorgung aber sichergestellt. Von Kaufland hieß es: «Sollte es bei einzelnen Artikeln zu kurzzeitigen Lieferverzögerungen kommen, sorgt unsere tägliche Belieferung dafür, dass die Regale schnellstmöglich wieder aufgefüllt werden.»

Wie hat sich der Eier-Konsum zuletzt entwickelt?

Die Menschen in Deutschland essen immer mehr Eier. Pro Kopf wurden im vergangenen Jahr im Schnitt 252 Stück verzehrt. Das waren vier Eier mehr als im Vorjahr, als ebenfalls ein Anstieg verzeichnet worden war. Das gab das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) kürzlich auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt. Der Konsum nimmt der Behörde zufolge bereits seit 2022 kontinuierlich zu. Damals lag der Pro-Kopf-Verbrauch noch bei durchschnittlich 234 Eiern im Jahr. In den Zahlen sind auch verarbeitete Eier inbegriffen.

Wie viel höher ist die Nachfrage zu Ostern?

Deutlich höher, wie Zahlen des Marktforschungsinstituts YouGov zeigen. Im März und April 2025 wurden in Deutschland pro Monat rund 1,1 Milliarden Eier gekauft und damit etwa 14 Prozent mehr als in den übrigen Monaten, als es im Schnitt etwa 973 Millionen waren.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa Vor Ostern ist die Nachfrage nach Hühnereiern besonders hoch. (Symbolbild)

Etwa 90 Prozent der im März und April gekauften Eier sind roh, der Rest bunte gekochte Eier. 2025 wurden 108 Millionen bunte gekochte Eier erworben - 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut YouGov könnte das mit dem steigenden Bedürfnis nach Bequemlichkeit zusammenhängen. Die Zahl der gekauften rohen Eier ist zuletzt ebenfalls gestiegen, allerdings nicht so stark.

Warum werden mehr Eier gegessen?

Der Leiter des BZL, Josef Goos, sieht mehrere Gründe für die Entwicklung. «Eier stellen eine kostengünstige Quelle für hochwertiges Eiweiß dar.» Ein weiterer Grund könne der Trend zu vegetarischer Ernährung oder Low Carb sein. Goos bezeichnet die aktuelle Marktlage als schwierig und angespannt. «Auf der einen Seite haben wir eine erneut gestiegene Nachfrage nach Eiern. Auf der anderen Seite sehen wir sinkende Tierbestände», sagte der Experte. Als Ursachen nannte er die Vogelgrippe, die neu aufgetretene Krankheit Newcastle Disease sowie den Rückbau der Kleingruppenhaltung.

Was hat es mit der Krankheit Newcastle Disease auf sich?

Im Februar kam es in Brandenburg und Bayern zu mehreren Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Die Seuche trat hierzulande zuletzt vor rund 30 Jahren auf. Die Forscher schätzen die Gefährdungslage für Geflügel- und andere Vogelarten als erheblich ein. Betroffen sind vor allem Hühner und Puten, aber auch andere Vogelarten können das Virus in sich tragen, verbreiten und selbst erkranken. Für Verbraucher ist die Krankheit nicht gefährlich.

Das Virus wird laut Friedrich-Loeffler-Institut über die Körpersekrete und den Kot erkrankter Tiere ausgeschieden. Betroffene Tierbestände müssen sofort getötet werden. Vögel, Fleisch von Geflügel und Eier dürfen innerhalb der eingerichteten Sperrzonen nicht aus dem Bestand heraus gebracht werden. In Brandenburg mussten bis zur vierten März-Woche rund 2,1 Millionen Tiere getötet werden. Für die Krankheit gibt es eine Impfpflicht. Eine Infektion ist trotz Impfung möglich, geimpfte Tiere sind allerdings schwerer zu infizieren.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Wegen Vogelgrippe und Newcastle Disease sind in den vergangenen Monaten Hunderttausende Legehennen gestorben. (Symbolbild)

Nach Angaben des Bundesverbands Ei, der die Eierwirtschaft in Deutschland vertritt, sind die Folgen von Newcastle Disease und Vogelgrippe in den Ställen deutlich spürbar. Durch die Seuchen habe man hierzulande bisher ungefähr vier Prozent der Legehennen verloren, sagte Verbandschef Hans-Peter Goldnick. Das sei angesichts der hohen Nachfrage eine entscheidende Größe.

Kann Deutschland seinen Eierbedarf decken?

Nein. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 15,3 Milliarden Konsumeier erzeugt, etwas mehr als 2024 (15,2 Milliarden). Der Inlandsbedarf konnte damit nur zu 72 Prozent mit heimischer Ware gedeckt werden. Der Selbstversorgungsgrad ging bereits das vierte Jahr in Folge zurück. Um die hohe Nachfrage zu bedienen, muss Deutschland mehr als ein Viertel des Bedarfs importieren. Wichtigstes Lieferland für Schaleneier sind die Niederlande mit einem Anteil von 69 Prozent, gefolgt von Polen mit knapp 16 Prozent.

Wie entwickeln sich die Preise?

Verbraucher in Deutschland mussten für Eier zuletzt - wie für viele andere Lebensmittel auch - deutlich mehr bezahlen: Im Februar waren Eier nach Angaben des Statistischem Bundesamts im Schnitt 14,5 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Auch die Großmarktpreise liegen dem Informationsdienst Marktinfo Eier und Geflügel (MEG) zufolge auf einem sehr hohen Niveau.

Die jüngste Knappheit dürften die Kunden von Discountern und Supermärkten aber nicht unmittelbar im Geldbeutel spüren. Der Lebensmitteleinzelhandel habe feste Jahresverträge mit den Produzenten, sagte MEG-Expertin Margit Beck. Es gebe keine Veranlassung, vor Ostern an der Preisschraube zu drehen.