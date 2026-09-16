Bahnverkehr

Entwurf: Union und SPD für neue Bahntrasse Hannover-Hamburg

Über den Bau einer neuen Trasse zwischen Hamburg und Hannover wird seit Jahren gestritten. Die Deutsche Bahn ist dafür, Niedersachsen ist dagegen. Kommt jetzt die Entscheidung?

Eine Neubaustrecke Hannover - Hamburg ist umstritten. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Eine Neubaustrecke Hannover - Hamburg ist umstritten. (Archivbild)

Berlin/Hannover (dpa) - Der Dauerstreit über eine Bahn-Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover steuert auf eine Entscheidung zu: Die zuständigen Verkehrspolitiker der schwarz-roten Koalition im Bundestag sprechen sich in einem Entwurf für eine Beschlussvorlage für einen Neubau statt eines Ausbaus aus. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuerst hatten NDR und «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet.

Beschlossen ist der Neubau aber noch nicht. An dem Entwurf werde noch gearbeitet, heißt es aus der Koalition. 

Koalition: Neubau ist «klar vorzugswürdig»

Der Verkehrsausschuss des Bundestags soll sich am 23. September mit der von der Bahn geplanten Neubaustrecke befassen. Der Ausschuss und einen Tag später das Plenum des Bundestags sollen den Weg freimachen, damit die Bahn die Neubaustrecke weiter konkret planen kann. Die Befassung im Bundestag gilt als ein entscheidender Schritt für eine Neubaustrecke.

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In dem Entwurf heißt es, eine Neubaustrecke erweise sich gegenüber einem Ausbau «in allen vier Hauptkategorien (Raumordnung, Umwelt, Betrieb und Kosten) und damit auch in der Gesamtbewertung als klar vorzugswürdig». Unter anderem werde die Fahrzeit zwischen Hamburg und Hannover um 18 Minuten verringert und dichte Ortslagen würden mit signifikant weniger Schall und Erschütterungen belastet. Außerdem werde die Zuverlässigkeit des Verkehrs erhöht und im Nahverkehr ein Halbstundentakt ermöglicht.

Ministerpräsident Lies: Ausbau «wirklich schneller»

In der betroffenen Region in Niedersachsen ist der Ausbau allerdings seit Jahren ein Reizthema: Die Landesregierung dringt auf eine Umsetzung der Ausbauvariante Alpha-E. «Diese Lösung ist wirklich schneller, denn sie ist die realistische», sagte Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) im Juni. «Die Bahn plant etwas, was 30 Jahre überhaupt nicht die Chance hat, zu wirken, wenn es denn überhaupt Chance auf Umsetzung hat. Wir müssen aber das zügig Machbare in den Mittelpunkt setzen und nicht die Option für unsere Enkelkinder.»

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