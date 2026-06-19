Tarifverhandlungen

Erneut Warnstreiks im Handel – 31 Ikea-Filialen betroffen

Die Beschäftigten im Handel fordern höhere Löhne. Die neuen Warnstreiks treffen zahlreiche Filialen der Möbelhauskette Ikea.

Handelsbeschäftigte streikten am Freitag in Berlin für höhere Löhne. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Handelsbeschäftigte streikten am Freitag in Berlin für höhere Löhne.

Berlin (dpa) - Tausende Beschäftigte im Handel haben in der laufenden Tarifrunde erneut ihre Arbeit niedergelegt. Im Mittelpunkt der bundesweiten Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, stand diesmal die Möbelhauskette Ikea. 31 Einrichtungshäuser seien «in unterschiedlicher Stärke im Arbeitskampf», teilte Verdi mit. 

Insgesamt beteiligten sich der Gewerkschaft zufolge mehr als 8.000 Handelsbeschäftigte an den Warnstreiks. Nach Angaben einer Sprecherin habe es spürbare Einschränkungen bei den Betriebsabläufen gegeben, unter anderem Auswirkungen im Kassenbereich. In einzelnen Filialen hätten zudem Termine im Küchenstudio abgesagt werden müssen.

Ikea teilte auf Nachfrage mit: «Wir beobachten aktuell nur geringe Auswirkungen durch Streiks in unseren Einrichtungshäusern.» Alle 54 Filialen seien geöffnet. Der Tarifgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Steven Haarke, sagte: «Die Geschäfte laufen wie gewohnt weiter. Verdi muss verstehen, dass die Streiks nicht zum Ziel führen.» Konfrontation sei die falsche Taktik. 

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Verdi hatte im Vorfeld aufgerufen, mehr als die Hälfte der Ikea-Filialen zu bestreiken, unter anderem die in Köln-Godorf. Foto: Oliver Berg/dpa
Verdi hatte im Vorfeld aufgerufen, mehr als die Hälfte der Ikea-Filialen zu bestreiken, unter anderem die in Köln-Godorf.

Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn

Die Verhandlungen für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel starteten im April in den ersten Landesbezirken. Mitte Mai und Anfang Juni hatte Verdi bereits zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. 

Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben zuletzt in mehreren Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Hamburg im Einzelhandel ab November eine Erhöhung um zwei Prozent angeboten und ab August 2027 eine weitere um 1,5 Prozent - bei einer zweijährigen Laufzeit. Verdi lehnte dies ab.

Im Handel arbeiten laut Gewerkschaft hierzulande rund 5,2 Millionen Menschen, davon 3,4 Millionen im Einzelhandel. Die vorherigen Tarifverhandlungen zogen sich über mehr als ein Jahr hin. Am Ende stand für die Beschäftigten im Einzelhandel ein Einkommensplus von insgesamt etwa 14 Prozent für die Jahre 2023 bis 2025.

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