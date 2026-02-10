Automobilbranche

Erneut Zehntausende Stellen in der Autoindustrie abgebaut

In der Autoindustrie schrumpft die Zahl der Beschäftigten weiter. VDA-Chefin Hildegard Müller sieht die europäischen Standortprobleme vor allem in Brüssel.

VDA-Chefin Hildegard Müller warnt vor weiteren Stellenverlagerungen der Autoindustrie ins Ausland. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
VDA-Chefin Hildegard Müller warnt vor weiteren Stellenverlagerungen der Autoindustrie ins Ausland. (Archivbild)

Berlin (dpa) - In der deutschen Automobilindustrie sind im vergangenen Jahr Branchenschätzungen zufolge erneut Zehntausende Stellen abgebaut worden. Demnach waren im vergangenen Jahr 726.000 Menschen im Automobilsektor tätig, wie aus vorläufigen Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hervorgeht. Das waren demnach knapp 47.000 Beschäftigte weniger als im Vorjahr und fast 107.000 weniger als im Vorkrisenjahr 2019. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei einer Branchenumfrage gaben demnach fast zwei Drittel der befragten Unternehmen an, im vergangenen Jahr Stellen am Standort in Deutschland abgebaut zu haben. Fast jedes zweite Unternehmen reduziere auch aktuell Arbeitsplätze. Rund jeder vierte Betrieb baue lediglich in Deutschland Stellen ab, im Ausland aber welche auf. 

«Deutschland hat eine massive Standortkrise», kritisierte VDA-Chefin Hildegard Müller. «Die Bedingungen am Standort Deutschland und Europa verschlechtern sich zusehends, das bringt die Unternehmen und ganz besonders den automobilen Mittelstand unter Druck.» 

Müller kritisierte insbesondere die Politik auf europäischer Ebene. «Noch zu oft begegnet der Wirtschaft in Brüssel eine Kombination aus Realitätsverweigerung und Relevanzillusion», betonte sie. 

Für die Umfrage befragte der VDA eigenen Angaben zufolge zwischen dem 11. und dem 25. Januar 127 Unternehmen aus der Branche.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VDA: US-Zölle massive Belastung für Autoindustrie
Handelsstreit

VDA: US-Zölle massive Belastung für Autoindustrie

Trump macht Ernst. Als Erstes treffen seine neuen Zölle importierte Autos. Die deutschen Hersteller zeigen sich entsetzt.

03.04.2025

Autoindustrie fordert umgehende Verhandlungen über Zölle
Zollstreit

Autoindustrie fordert umgehende Verhandlungen über Zölle

Mit den von Trump angekündigten Zöllen drohen der deutschen Autoindustrie schwere Folgen. Verbandspräsidentin Hildegard Müller warnt vor Auswirkungen auf Verbraucher und ruft zu Verhandlungen auf.

27.03.2025

Deutsche Autoindustrie sieht gravierendes Standortproblem
Wirtschaftspolitik

Deutsche Autoindustrie sieht gravierendes Standortproblem

Die für Deutschland enorm wichtige Autoindustrie sieht sich zunehmend ins Ausland gedrängt. Bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen macht der Branchen-Verband VDA dringenden Handlungsbedarf aus.

03.08.2024

Autoindustrie

Umfrage: Zulieferer planen Investitionsverlagerung

Attraktivitätsverlust am Wirtschaftsstandort Deutschland? Immer mehr Zulieferer in der Autobranche planen Investitionsverlagerungen ins Ausland. Der VDA sieht die Politik in Zugzwang.

02.11.2023

Industrie

VDA-Chefin: Sorge um Zukunft Deutschlands als Auto-Standort

Deutschland gilt als Autoland. Doch die VDA-Chefin warnt, dass andere Standorte attraktiver werden - auch wegen Strompreisen. Microsofts Deutschlandchefin sieht derweil Chancen in Technologien wie KI.

04.09.2023