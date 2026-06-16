Ernährung

EU-Parlament stimmt gegen Namen wie «Veggie-Hühnchen»

Ein «Veggie-Burger»-Namensverbot ist vom Tisch. Einige andere Namen sollen aber von Speisekarten in der EU verschwinden.

Deutschland ist nach Angaben von Wirtschaftsvertretern der größte Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Europa. (Symbolbild) Foto: Doreen Hassek/haupstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn
Deutschland ist nach Angaben von Wirtschaftsvertretern der größte Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Europa. (Symbolbild)

Straßburg (dpa) - Vegetarische Produkte dürfen in der EU nach der Vorstellung des Europaparlaments künftig nicht mehr mit Begriffen wie «Speck», «Hühnchen» oder «Rippchen» beworben werden. Mit 560 Ja-Stimmen, 75 Nein-Stimmen und 25 Enthaltungen stimmten die Abgeordneten in Straßburg für einen Gesetzesvorschlag, der unter anderem diese Regelungen vorsieht. Das entspricht einem Kompromiss, den Abgeordnete Anfang März mit Vertretern der EU-Staaten vereinbart hatten. Bevor die Regeln in Kraft treten, müssen die Mitgliedstaaten noch formell zustimmen. 

Abgeordnete hatten im vergangenen Jahr ein Verbot von Begriffen wie «Tofu-Wurst», «Soja-Schnitzel» oder «Veggie-Burger» für vegetarische Produkte ins Spiel gebracht. Konkret sollten demnach Begriffe wie «Steak», «Schnitzel», «Burger» und «Wurst» nur noch für Tierprodukte verwendet werden dürfen. Dies wurde mit dem Schutz von Verbrauchern und Landwirten begründet - und stieß auf viel Kritik, unter anderem aus Deutschland.

Deutschland ist nach Angaben von Wirtschaftsvertretern der größte Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Europa. Firmen müssten Produkte umbenennen und könnten sie womöglich nicht mehr so einfach vermarkten, argumentierten sie. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Was nicht mehr auf der Speisekarte stehen darf

Bislang dürfen typische Bezeichnungen für Fleischprodukte auch für pflanzliche Alternativen verwendet werden. Dies soll nach dem Beschluss des Parlaments auch weiter grundsätzlich möglich sein. Tabu sind dann künftig aber Bezeichnungen, die sich auf Tier- bzw. Fleischarten und einzelne Teilstücke («Cuts») beziehen: zum Beispiel Geflügel, Rindfleisch, Rippchen, Schulter, Leber, Kotelett oder Speck. Sie dürfen auch nicht für im Labor gezüchtete oder zellbasierte Produkte verwendet werden. Fleisch wird in dem Text als «genießbare Teile von Tieren» definiert. 

Bundesernährungsminister Alois Rainer sah nach der Einigung im März Licht und Schatten. «Die Verbraucher sind schlau und mündig. Sie wissen längst, dass im Veggie-Schnitzel kein Fleisch ist», sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Rainer äußerte sich zugleich kritisch zur Liste mit Begriffen, die künftig Fleischprodukten vorbehalten sind. «Wir hätten uns gewünscht, dass diesbezüglich gar keine Neuregelung kommt», sagte der Minister. Sie bedeute für die Branche unnötigen Mehraufwand.

Eigentlich sollte es bei dem EU-Vorhaben vor allem darum gehen, die Verhandlungsposition von Landwirten zu stärken. Schriftliche Verträge zwischen Erzeugern und Abnehmern sollen Pflicht werden, damit Produktionskosten berücksichtigt werden und es Verlässlichkeit gibt. Die Staaten müssen die Vorgaben nach der Bestätigung in nationales Recht umsetzen und können dabei auch Sektoren und Produkte ausnehmen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Veggie-Burger & Co.: Fleischersatzproduktion sinkt nach Boom
Lebensmittel

Veggie-Burger & Co.: Fleischersatzproduktion sinkt nach Boom

Ob Veggie-Burger, Tofuwurst oder Seitanmortadella: Vegane und vegetarische Fleischersatzprodukte sind in den vergangenen Jahren beliebter geworden. Nun schrumpft der Markt.

18.05.2026

Minister Rainer: Licht und Schatten in «Veggie»-Kompromiss
Vegetarische Produkte

Minister Rainer: Licht und Schatten in «Veggie»-Kompromiss

Unter welchen Namen dürfen Burger und Schnitzel ohne Fleisch in der EU verkauft werden? Nach viel Wirbel gibt es eine Einigung. Komplett glücklich ist der deutsche Minister damit nicht.

08.03.2026

EU-Namensstreit: «Veggie-Burger» ok, «veganer Speck» ade
Ernährung

EU-Namensstreit: «Veggie-Burger» ok, «veganer Speck» ade

Es gibt einen Kompromiss: Burger ohne Fleisch dürfen in der EU weiter als «Veggie-Burger» verkauft werden. «Veganer Speck», «Tofu-Rippchen» oder «Hühnchen» ohne Fleisch müssen aber umbenannt werden.

05.03.2026

Streit um Namensverbot: Veggie-Burger bleibt vorerst erlaubt
Ernährung

Streit um Namensverbot: Veggie-Burger bleibt vorerst erlaubt

Die EU-Entscheidung zu Namen wie «Veggie-Burger» ist vertagt. Was bedeutet das für Hersteller und Verbraucher – und warum ist das Thema so umstritten?

10.12.2025

Heiße Phase: Kommt jetzt das EU-Verbot für «Veggie-Burger»?
Ernährung

Heiße Phase: Kommt jetzt das EU-Verbot für «Veggie-Burger»?

EU-Politik auf dem Teller: Wieso ein Verbot pflanzlicher Produktnamen gerade Deutschlands Firmen und Kunden besonders treffen würde. Die Verhandlungen gehen in eine entscheidende Phase.

10.12.2025