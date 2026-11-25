Brüssel (dpa) - Die drei weltgrößten Duftstoffhersteller haben sich laut EU-Kommission zu Preisen abgesprochen. Die Wettbewerbsbehörde verhängt deshalb Geldbußen von insgesamt mehr als 470 Millionen Euro gegen Firmenich, Givaudan und International Flavors & Fragrances (IFF). «Menschen in ganz Europa könnten mehr für ihren Wocheneinkauf bezahlt haben», kritisierte die zuständige EU-Kommissarin Teresa Ribera.

Die drei Unternehmen mit Sitz in der Schweiz beziehungsweise den USA tauschten sich demnach zwischen 2019 und 2023 über ihre Preise, Kosten und andere wirtschaftlich sensible Informationen aus. «Dies hat wahrscheinlich ihren Kunden geschadet und deren Kosten erhöht, die diese Duftstoffe zur Herstellung alltäglicher Konsumgüter wie Kosmetika, Waschmittel und Reinigungsprodukte verwenden», teilte Ribera weiter mit. Die Unternehmen entwickeln Duftstoffe und -kompositionen, die neben diesen Konsumgütern auch in Parfüms verwendet werden.

Firmenich, Givaudan und IFF stellen demnach etwa die Hälfte des mehr als 4 Milliarden Euro schweren europäischen Duftstoffmarktes. Unter anderem teilten sie der Brüsseler Behörde zufolge untereinander Informationen über ihre Geschäftsbeziehung mit Unilever. Der weltweit größte Abnehmer von Duftstoffen für Konsumgüter war demnach einer ihrer Kunden.

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