Europaparlament beschließt mehr Rechte für Pauschalurlauber

Straßburg (dpa) - Das Europäische Parlament hat Regeln für mehr Schutz von Pauschalreisenden im Fall von Stornierungen und Rückerstattungen beschlossen. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte für eine Neuregelung, die vorab mit den EU-Mitgliedstaaten ausgehandelt worden war.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Mit den Neuregelungen werden Bedingungen für eine kostenlose Stornierung erweitert. Bislang konnten Reisende nur bei außergewöhnlichen Umständen am Zielort kostenfrei zurücktreten. Künftig gilt dies laut Mitteilung des Parlaments auch bei Ereignissen am Abreiseort oder solchen, die die Reise erheblich beeinträchtigen würden. Welche Gründe dabei als höhere Gewalt verstanden werden, soll vom Einzelfall abhängig sein.

Neue Regeln für Reisegutscheine

Neu eingeführt werden außerdem Regeln für Reisegutscheine. Diese waren während der Corona-Pandemie weit verbreitet, als Veranstalter Reisen absagten. Zwar können Gutscheine als Entschädigung angeboten werden, allerdings können Reisende diese Option ablehnen und stattdessen innerhalb von 14 Tagen eine Erstattung verlangen. Gutscheine dürfen maximal zwölf Monate gültig sein, und nicht eingelöste oder abgelaufene Gutscheine müssen erstattet werden.