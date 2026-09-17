Nach neuem Gesetzentwurf

EVG zieht Streikdrohung im Nahverkehr zurück

Die EVG hatte wegen der Gewalt gegen Bahnbeschäftigte mit Streiks ab Januar gedroht. Nach einem Gesetzentwurf für härtere Strafen nimmt Gewerkschaftschef Burkert die Drohung zurück.

Die EVG hat ihre Drohung zurückgezogen. (Symbolbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Die EVG hat ihre Drohung zurückgezogen. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ihre Drohung mit Streiks im öffentlichen Nahverkehr ab Januar zurückgezogen. «Ich bin froh, dass wir nicht zum Äußersten greifen und den Betrieb lahmlegen müssen», sagte EVG-Chef Martin Burkert den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf einen Gesetzentwurf des Justizministeriums. Menschen sollen nach Attacken auf Bahnmitarbeiter und andere Beschäftigte künftig härter bestraft werden.

Vorgesehen ist, unter anderem Zugbegleiter, Polizisten, Gerichtsvollzieher, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, medizinisches Personal sowie Beschäftigte anderer Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs besonders zu schützen. Angriffe sollen künftig mit mindestens sechs Monaten Haft geahndet werden, in besonders schweren Fällen mit mindestens einem Jahr. Bislang liegen die Mindeststrafen bei drei beziehungsweise sechs Monaten.

Die EVG hatte Ende August mit bundesweiten Streiks im Regionalverkehr gedroht, sollte das Gesetz nicht noch in diesem Jahr in den Bundestag kommen. «Unser Druck wirkt. Endlich kommt Bewegung in die Sache», sagte Burkert nun. Er begrüße, dass Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) zusammen mit Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) eine Verschärfung des Strafrechts vorantreibe.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Anfang Februar war der Zugbegleiter Serkan Çalar in einem Regionalexpress von einem Fahrgast angegriffen und tödlich verletzt worden. Der Täter wurde später wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu zehn Jahren Haft verurteilt. Gewalt dürfe für Bahnbeschäftigte nicht zum Alltag gehören, sagte Burkert.

Auch der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats bei DB Regio, Ralf Damde, hatte Konsequenzen angekündigt. Sollte sich das Gesetz weiter verzögern, würden die Betriebsräte die Zustimmung zu den Dienstplänen verweigern, sagte er der «Bild am Sonntag». Nach seinen Angaben werden statistisch jeden Tag acht Beschäftigte im Dienst angegriffen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bahngewerkschaft droht mit bundesweiten Streiks ab Januar
Sicherheit für Zugbegleiter

Bahngewerkschaft droht mit bundesweiten Streiks ab Januar

Seit der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter im Februar fordert die Bahngewerkschaft mehr Sicherheit für ihr Personal. Jetzt baut sie Druck auf. Doch die Bundesregierung ist nicht untätig.

23.08.2026

Hohe Spritpreise: EVG-Chef bringt Bahn-Rabatte ins Gespräch
Folgen des Iran-Kriegs

Hohe Spritpreise: EVG-Chef bringt Bahn-Rabatte ins Gespräch

EVG-Chef Martin Burkert bringt Rabatte für das Deutschlandticket und den Fernverkehr ins Spiel. Was das für Bahnkunden und die Finanzierung bedeuten könnte.

05.04.2026

Bahn muss sparen

EVG-Chef warnt vor Stellenabbau im operativen Bahn-Bereich

Die Bahn will in den kommenden Jahren Tausende Stellen wegfallen lassen, insbesondere in der Verwaltung. Innerhalb der Belegschaft sorgt das aus Sicht der Bahngewerkschaft EVG für Verunsicherung.

19.08.2024

Bahngewerkschaft

EVG erwartet Schlichter-Vorschlag für Freitag

Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn versuchen derzeit Schlichter, eine Lösung zu vermitteln. Ende der Woche wollen sie dabei laut Gewerkschaft einen Vorschlag machen.

24.07.2023

Löhne

Zitter-Sommer für Bahnreisende - Streik-Gefahr steigt

Zwei Warnstreiks gab es schon, doch nun bereitet die EVG den unbefristeten Ausstand vor. Der Tarifkonflikt eskaliert - zu Beginn jener Wochen, die für viele eigentlich die schönsten des Jahres sind.

22.06.2023