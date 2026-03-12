Klage auf Schadenersatz

Ex-Mitarbeiter wollen 600 Millionen Pfund von Deutscher Bank

Vier Ex-Banker fordern erheblichen Schadenersatz von Deutschlands größtem Geldhaus. Es geht um Geschäfte mit einer italienischen Bank, ein Urteil wegen Marktmanipulation und beschädigte Karrieren.

Die Deutsche Bank muss sich erneut mit Klagen ehemaliger Mitarbeiter beschäftigen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die Deutsche Bank muss sich erneut mit Klagen ehemaliger Mitarbeiter beschäftigen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Vier frühere Beschäftigte fordern von der Deutschen Bank im Zusammenhang mit dem Fall der italienischen Bank Monte dei Paschi Schadenersatz von mehr als 600 Millionen Pfund (rund 700 Millionen Euro). Das geht aus dem Geschäftsbericht des Dax-Konzerns hervor, der in Frankfurt veröffentlicht wurde. Die ehemaligen Mitarbeiter werfen der Deutschen Bank in ihren Klagen, die bereits im Herbst vor englischen Gerichten eingereicht wurden, vor, ihre Karriere beschädigt zu haben. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Geldhaus weist das zurück: «Die Deutsche Bank hält alle derartigen Klagen für unbegründet und wird sich entschieden gegen sie verteidigen, einschließlich der Anfechtung der überhöhten und unrealistischen behaupteten Verluste».

Zu der Summe kommt noch eine Forderung eines fünften Bankers in Höhe von 152 Millionen Euro hinzu. Diese Klage wurde bereits beim Landgericht Frankfurt eingereicht und soll im September verhandelt werden.

Zunächst verurteilt wegen Marktmanipulation, dann Freispruch

Die Deutsche Bank hat laut der Angaben bisher nicht mitgeteilt, ob sie für die Fälle Rückstellungen gebildet hat. Eine solche Offenlegung würde vermutlich den Ausgang der Verfahren «erheblich beeinflussen», heißt es im Geschäftsbericht.

Hintergrund des Rechtsstreits sind Geschäfte, die die Deutsche Bank 2008 mit der Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) und einer Tochtergesellschaft der MPS abgeschlossen hatte. 2019 wurden fünf ehemalige und ein damals aktiver Mitarbeiter der Deutschen Bank in Mailand wegen Beihilfe zur Bilanzfälschung in Tateinheit mit Marktmanipulation zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. In einem Berufungsverfahren gab es 2022 Freisprüche für alle Beklagten. Diese wurden 2023 vom Obersten Gerichtshof in Italien bestätigt. Die Banker sehen aber in dem italienischen Verfahren und dem erstinstanzlichen Urteil Schäden für ihre Karriere.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ex-Investmentbanker fordert 152 Millionen von Deutscher Bank
Verhandlung im Dezember

Ex-Investmentbanker fordert 152 Millionen von Deutscher Bank

Die Summe ist auch für Deutschlands größtes Geldhaus nicht gerade Peanuts: Ein ehemaliger Mitarbeiter fordert einen dreistelligen Millionenbetrag. Der Anlass der Klage liegt Jahre zurück.

03.07.2025

Weitere Ex-Banker wegen Cum-Ex-Aktiendeals angeklagt
Maple Bank

Weitere Ex-Banker wegen Cum-Ex-Aktiendeals angeklagt

Über Jahre prellten Investoren den Staat mit undurchsichtigen Aktiengeschäften um Milliarden. Groß dabei: die Maple Bank. Ermittler wollen drei ehemalige Top-Manager des Instituts vor Gericht bringen.

14.05.2025

«Cum Ex»-Tagebuchstreit: Banker scheitert mit Beschwerde
Bundesverfassungsgericht

«Cum Ex»-Tagebuchstreit: Banker scheitert mit Beschwerde

Der BGH hatte schon im vergangenen Jahr entschieden: Die «Süddeutsche Zeitung» durfte aus Tagebüchern eines Bankers zitieren. Der wandte sich daraufhin an das höchste deutsche Gericht – ohne Erfolg.

22.04.2024

Prozess

Ex-Maple-Banker: Cum-Ex-Deals «zu schön, um wahr zu sein»

Über Jahre prellten Banken und Investoren den Staat mit undurchsichtigen Aktiengeschäften um Milliarden. Ein besonders großes Rad drehte die Maple Bank. Ein Angeklagter gibt Einblicke in das System.

11.09.2023

Gazbrombank Schweiz

Zürich: Vier Banker wegen Konten von Putin-Freund verurteilt

Eine Bank in der Schweiz verwaltete Millionen für einen russischen Musiker. Woher der Putin-Freund so viel Geld hatte, wurde nicht hinterfragt. Auch nach einem Prozess in Zürich bleiben Fragen offen.

30.03.2023