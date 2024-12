EZB-Präsidentin Lagarde warnt vor Konjunkturschwäche

Frankfurt/Main (dpa) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnt vor einer anhaltenden Konjunkturschwäche in der Eurozone. Jüngste Daten deuteten darauf hin, dass kurzfristig mit einem schwächeren Wachstum zu rechnen sei, sagte Lagarde bei einer Anhörung vor dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel. Auf längere Sicht dürfte die wirtschaftliche Erholung im gemeinsamen Währungsraum allerdings wieder etwas Fahrt aufnehmen, sagte Lagarde gut eine Woche vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am 12. Dezember.