Fed entscheidet über Leitzins - Kommt der Richtungswechsel?

Die hohen Verbraucherpreise haben sich in den USA etwas abgekühlt - und so dreht auch die US-Notenbank Fed bei ihrer aktuellen Sitzung nicht noch einmal an der Zinsschraube.

Der Leitzins ist in den USA so hoch wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht. Und das bleibt er vorerst auch. Doch für das kommende Jahr stellt die Fed Zinssenkungen in Aussicht.

Auch die Euro-Währungshüter haben im Sommer 2022 die Jahre der Null- und Negativzinsen beendet, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) schraubte die Zinsen nach oben. «In den USA und im Euroraum ist ein Teil der Inflationsdynamik auf den Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen», sagte der Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, Pierre-Olivier Gourinchas, bei der Vorstellung des jüngsten Konjunkturberichts am Dienstag. Doch in der Eurozone sei dieser Schock viel größer gewesen als in den USA. «Das führt zu einer etwas anderen Diagnose, wenn man darüber nachdenkt, was in den USA in Bezug auf die Inflation passieren könnte», so Gourinchas weiter.