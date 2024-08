Fischer besorgt: Windparks verkleinern Fanggebiete

Hamburg (dpa) - Vor Beginn des Deutschen Fischereitags in Hamburg hat die Branche deutlichen Unmut geäußert. «Die Politik ist momentan dabei, uns Küstenfischer an die Wand zu nageln», sagte der Vizepräsident des Deutschen Fischereiverbands (DFV), Dirk Sander. Die Fischer verlören aufgrund des Baus von Windparks auf See ein Fanggebiet nach dem anderen, sagte Sander.