Nächster Tarifkonflikt

Flugbegleiter stimmen für Streiks bei der Lufthansa

Die Stimmung bei der Lufthansa brodelt: Kurz vor Ostern sind nach den Piloten nun auch die Kabinen-Crews bereit für Streiks. Das Ergebnis einer Urabstimmung fiel deutlich aus.

Nach den Piloten haben sich nun auch die Flugbegleiter der Lufthansa bereit für Arbeitskämpfe gemacht. Foto: Lando Hass/dpa
Nach den Piloten haben sich nun auch die Flugbegleiter der Lufthansa bereit für Arbeitskämpfe gemacht.

Frankfurt/Main (dpa) - Lufthansa-Passagieren drohen Streiks der Flugbegleiter: In einer Urabstimmung der Gewerkschaft Ufo bei der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline haben die Kabinenbeschäftigten mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Bei der Kerngesellschaft stimmten rund 94 Prozent für Streiks, bei der Cityline knapp 99 Prozent. Ein konkretes Streikdatum wurde nicht mitgeteilt.

Ufo-Vizechefin Sara Grubisic sagte: «Die Kolleg*innen haben ein klares Signal gesetzt: Sie sind bereit, für ihre Arbeitsbedingungen bei Lufthansa und ihre soziale Absicherung bei Lufthansa CityLine einzustehen – und diesen Weg auch konsequent zu gehen.» Die Gewerkschaft hatte bei beiden Gesellschaften bereits Warnstreiks organisiert. 

Gründe für die Eskalation sind aus Sicht von Ufo die festgefahrenen Verhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Viele Streikwillige im Lufthansa-Konzern

Im Lufthansa-Konzern sind derzeit viele Gruppen streikbereit. Zwar hatte sich die Fluggesellschaft erst an diesem Freitag mit Verdi auf einen Tarifabschluss für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten geeinigt und damit hier Streiks abgewendet. 

Allerdings ist der Streit um die Betriebsrenten der Piloten noch nicht beigelegt. Erst vor wenigen Wochen waren wegen eines Ausstands der Piloten Hunderte Flüge ausgefallen, die Reisepläne Zehntausender Passagiere wurden durchkreuzt. Auch bei der Lufthansa-Tochter Eurowings und der Lufthansa Cityline sprachen sich die Piloten kürzlich in Urabstimmungen für Streiks aus.

Konkrete Streikdrohungen gab es nach zwei Streikwellen zuletzt nicht mehr. Jüngst kam mit einem Gesprächsangebot der Lufthansa an die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) Bewegung in den Tarifkonflikt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ufo startet Urabstimmung bei Lufthansa-Crews
Nächster Tarifkonflikt

Ufo startet Urabstimmung bei Lufthansa-Crews

Die Stimmung bei Lufthansa brodelt: Nach den Piloten machen sich jetzt auch die Kabinen-Crews bereit für Streiks. Die Gewerkschaft Ufo erwartet ein klares Votum.

17.03.2026

Pilotengewerkschaft verzichtet diese Woche auf Streiks
Iran-Krieg

Pilotengewerkschaft verzichtet diese Woche auf Streiks

Kürzlich legten Lufthansa-Piloten die Arbeit nieder, 800 Flüge mit rund 100.000 Passagieren fielen aus. Nun verzichtet die Gewerkschaft VC Cockpit vorerst auf Streiks - wegen der Lage im Nahen Osten.

02.03.2026

Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit
Urabstimmung beantragt

Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit

Auch bei Lufthansa Cityline könnte ein Streik bevorstehen: Die Piloten streiten mit dem Unternehmen über Gehalt und fordern jährliche Anpassungen von 3,3 Prozent.

17.02.2026

Tarifkonflikt

Warnstreik bei Lufthansa: Urabstimmung bei Tochter Cityline

Dritter Warnstreik im Tarifkonflikt beim Lufthansa-Bodenpersonal: Dieses Mal ruft Verdi die Technikmitarbeiter zum Ausstand auf. Passagiere können dennoch aufatmen - nicht so bei Lufthansa Cityline.

28.02.2024

Gewerkschaften

Ufo startet Urabstimmung bei Lufthansa-Tochter Cityline

Die Lufthansa kommt nicht zur Ruhe. Bei der Tochter Cityline droht Passagieren der nächste Streik.

28.02.2024