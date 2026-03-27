Flugbegleiter stimmen für Streiks bei der Lufthansa

Frankfurt/Main (dpa) - Lufthansa-Passagieren drohen Streiks der Flugbegleiter: In einer Urabstimmung der Gewerkschaft Ufo bei der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline haben die Kabinenbeschäftigten mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Bei der Kerngesellschaft stimmten rund 94 Prozent für Streiks, bei der Cityline knapp 99 Prozent. Ein konkretes Streikdatum wurde nicht mitgeteilt.

Ufo-Vizechefin Sara Grubisic sagte: «Die Kolleg*innen haben ein klares Signal gesetzt: Sie sind bereit, für ihre Arbeitsbedingungen bei Lufthansa und ihre soziale Absicherung bei Lufthansa CityLine einzustehen – und diesen Weg auch konsequent zu gehen.» Die Gewerkschaft hatte bei beiden Gesellschaften bereits Warnstreiks organisiert.

Gründe für die Eskalation sind aus Sicht von Ufo die festgefahrenen Verhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Viele Streikwillige im Lufthansa-Konzern

Im Lufthansa-Konzern sind derzeit viele Gruppen streikbereit. Zwar hatte sich die Fluggesellschaft erst an diesem Freitag mit Verdi auf einen Tarifabschluss für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten geeinigt und damit hier Streiks abgewendet.

Allerdings ist der Streit um die Betriebsrenten der Piloten noch nicht beigelegt. Erst vor wenigen Wochen waren wegen eines Ausstands der Piloten Hunderte Flüge ausgefallen, die Reisepläne Zehntausender Passagiere wurden durchkreuzt. Auch bei der Lufthansa-Tochter Eurowings und der Lufthansa Cityline sprachen sich die Piloten kürzlich in Urabstimmungen für Streiks aus.