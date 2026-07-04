Europaweites Problem

Flughäfen beklagen lange Wartezeiten an der Grenzkontrolle

Bis zu zwei Stunden Schlange stehen: Warum das neue EU-Grenzkontrollsystem an deutschen Flughäfen für Frust sorgt und was die ADV-Präsidentin jetzt fordert.

Die ADV-Präsidentin Aletta von Massenbach fordert schnellere Grenzkontrollen. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Die ADV-Präsidentin Aletta von Massenbach fordert schnellere Grenzkontrollen. (Archivbild)

Berlin/Frankfurt (dpa) - Der deutsche Flughafenverband ADV hat überlange Wartezeiten an den Grenzkontrollen beklagt. Die Abfertigungszeiten für Reisende aus Drittstaaten seien mit Einführung des neuen europäischen Entry/Exit-System (EES) deutlich angestiegen, sagte die ADV-Präsidentin und Berliner Flughafenchefin Aletta von Massenbach der Deutschen Presse-Agentur. Es komme vielfach zu «unzumutbar langen Wartezeiten», die an einzelnen Standorten bereits bis zu zwei Stunden betragen hätten. 

Mit dem EES werden seit Oktober 2025 die Grenzkontrollen in Europa schrittweise modernisiert. Bürger aus dem Nicht-Schengen-Raum müssen vor jedem Grenzübertritt biometrische Merkmale (Fingerabdruck, Foto) und Passdaten abgeben, was im Vorlauf über Selbstbedienungs-Kioske laufen soll und länger dauert als das bisherige Verfahren. Das System soll der Terror- und Kriminalitätsabwehr dienen. 

Schon in den ersten Monaten wurden laut EU-Kommission Tausende Einreisen verweigert und Hunderte Verdächtige identifiziert. Deutsche und weitere Reisende aus dem Schengenraum sind nicht betroffen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bundespolizei soll flexibler handeln

«Die größten Engpässe entstehen durch die zeitaufwendige biometrische Erfassung beim erstmaligen Grenzübertritt sowie durch das Fehlen einer digitalen Voraberfassung der Passagierdaten», sagte die ADV-Präsidentin. Die Flughäfen erwarteten von Bundesinnenministerium und der Bundespolizei, dass die bestehenden Flexibilitätsmöglichkeiten konsequent genutzt würden. Nach EU-Vorgaben darf die biometrische Erfassung zeitweise ausgesetzt werden, wenn sich unzumutbar lange Warteschlangen bilden. 

Digitale Lösungen wie die Vorbereitungs-App müssten mit höchster Priorität vorangetrieben werden. Laut EU steht die Smartphone-Anwendung, mit der sich Reisende auf die Kontrolle vorbereiten können, bereits zur Verfügung. Sie sei bislang aber nur von Schweden und Portugal übernommen worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
IT-Ausfall an deutschen Flughäfen - Entwarnung nach Stunden
Probleme an Airports

IT-Ausfall an deutschen Flughäfen - Entwarnung nach Stunden

Bundesweit kam es in zahlreichen Flughäfen zu Problemen bei Ein- und Ausreisen. Das automatische Kontroll-System war stundenlang ausgefallen. Am Abend entspannte sich die Lage.

03.01.2025

Lange Schlangen nach Technikausfall an deutschen Flughäfen
Probleme an Flughäfen

Lange Schlangen nach Technikausfall an deutschen Flughäfen

Ein Technikausfall bei der Bundespolizei hat zu massiven Problemen an großen Flughäfen in ganz Deutschland geführt. Es gibt lange Warteschlangen bei Einreisen.

03.01.2025

Tourismus

Reger Betrieb an Flughäfen zum Ferienauftakt

Zum Beginn der Osterferien hat die erste große Flugreisewelle des Jahres eingesetzt. Flughäfen und Airlines wollten ein erneutes Abfertigungschaos verhindern.

31.03.2023

Tourismus

Erste Reisewelle an deutschen Flughäfen erwartet

Mit dem letzten Schultag vor Ostern beginnt in vielen Bundesländern die erste Reisewelle des Jahres. Der Luftverkehr steht nach dem Chaos-Sommer 2022 besonders unter Druck.

31.03.2023

Luftverkehr

Erste Reisewelle an deutschen Flughäfen erwartet

Mit dem letzten Schultag vor Ostern beginnt in vielen Bundesländern die erste Reisewelle des Jahres. Der Luftverkehr steht nach dem Chaos-Sommer 2022 besonders unter Druck.

31.03.2023