US-Autoriese

Ford sieht höhere Belastung durch Rohstoffpreise

Ford fuhr das verlustreiche Elektro-Geschäft zurück und profitierte vom Verkauf großer Wagen im US-Markt. Doch die Folgen des Iran-Krieges sorgen für Gegenwind.

In den vergangenen Monaten waren teure SUV-Modelle eine wichtige Stütze für Ford. (Archivbild) Foto: Gerry Broome/AP/dpa
In den vergangenen Monaten waren teure SUV-Modelle eine wichtige Stütze für Ford. (Archivbild)

Dearborn (dpa) - Die gestiegenen Rohstoffpreise setzen Ford stärker zu als erwartet. Der US-Autoriese rechnet durch sie nun mit einer Belastung von nahezu 2,5 Milliarden Dollar (rund 2,2 Mrd Euro) in diesem Jahr, nach einer vorherigen Schätzung von gut 2 Milliarden Dollar. Zudem trug der Iran-Krieg mit schwächeren Verkäufen in der Region zum Umsatzrückgang um drei Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar im Geschäft mit Modellen mit Verbrennungsmotoren bei, wie Ford mitteilte.

Trotz des Gegenwinds gibt sich der Autobauer optimistischer bei der Gewinnsituation. Ford rechnet nun mit einem bereinigten Vorsteuerergebnis zwischen 10,5 und 11 Milliarden Dollar. Damit wurde das untere Ende der Spanne um 500 Millionen Dollar angehoben.

Die Verkäufe von Elektroautos sanken um 31 Prozent auf 34.000 Fahrzeuge, unter anderem da Ford die strombetriebene Version des großen Pickups F-150 aus dem Sortiment nahm. Der operative Verlust der Sparte sank im Jahresvergleich von 1,4 Milliarden Dollar auf gut eine Milliarde Dollar.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Insgesamt schrumpfte der Ford-Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um zwei Prozent auf 49,5 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Rückgang von gut 16 Prozent auf zwei Milliarden Dollar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ford profitiert von SUV-Nachfrage in den USA
US-Autoriese

Ford profitiert von SUV-Nachfrage in den USA

Seit die Regierung von Präsident Donald Trump E-Auto-Subventionen abgeschafft hat, sind in den USA große SUV-Modelle noch populärer geworden. Das hilft dem Autoriesen Ford.

28.07.2026

Ford spricht mit US-Regierung über Militäraufträge
US-Autoriese

Ford spricht mit US-Regierung über Militäraufträge

Schon vor Wochen wurde berichtet, die US-Regierung wolle amerikanische Autobauer stärker in die Rüstungsproduktion einbinden. Ford bestätigt nun erste Gespräche.

30.04.2026

Elektroautos bringen GM Milliarden-Abschreibung
US-Autoriese

Elektroautos bringen GM Milliarden-Abschreibung

US-Autoriesen stürzten sich Hals über Kopf in eine Aufholjagd zu Tesla. Sie bauten für viel Geld Produktionskapazität auf - doch die Nachfrage blieb schwach. Jetzt folgt die Quittung in den Bilanzen.

08.01.2026

Autobauer

Neue Elektro-Strategie bei Ford: Mehr kleinere Modelle

Die US-Autoriesen beeilten sich, ihre großen Fahrzeuge mit Elektro-Motoren zu versehen - doch die Kunden zogen nicht mit. Jetzt gibt es einen Strategiewechsel.

07.02.2024

Elektroautos

Ford mit höherem Milliarden-Verlust bei E-Autos

Der Vorstoß ins Geschäft mit Elektroautos wird für Ford deutlich teurer als geplant und läuft langsamer. Doch die starken Verkäufe von Verbrennern verschaffen dem US-Autoriesen finanziellen Spielraum.

28.07.2023