Frauenanteil in Aufsichtsräten binnen zehn Jahren verdoppelt

Berlin (dpa) - In den Aufsichtsräten und Vorständen großer deutscher Unternehmen gibt es so viele Frauen wie nie zuvor. Das zeigt eine Bilanz der Organisation «Frauen in die Aufsichtsräte» (Fidar) zehn Jahre nach Inkrafttreten des ersten Führungspositionengesetzes am 1. Mai 2015, mit dem die Politik eine feste Quote für Aufsichtsräte in bestimmten Unternehmen vorschrieb.