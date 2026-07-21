Milliardenschwere Transaktion

«funny-frisch»-Chipsfirma wagt Einstieg in US-Markt

In vielen Supermärkten sind die salzigen Knabbereien der Firma Intersnack omnipräsent, ob funny frisch, Ültje oder Pom-Bär. Künftig möchte die deutsche Firma auch am US-Markt gute Geschäfte machen.

Chips und andere Knabbereien von Intersnack. Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Chips und andere Knabbereien von Intersnack.

Düsseldorf (dpa) - Der Snack-Hersteller Intersnack, der Marken wie «funny-frisch», «Chio» und «Tyrrells» verkauft, wagt den Vorstoß in die USA. Wie die Tochterfirma von Pfeifer & Langen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, möchte sie einen Anteil von 50 Prozent des amerikanischen Snackherstellers Utz Brands übernehmen. Die deutsche Firma biete 14,25 US-Dollar je Aktie und damit fast das Doppelte vom Aktienkurs am Vortag.

Wird die Transaktion abgeschlossen, würde das Unternehmen mit 2,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Die andere Hälfte der Unternehmensanteile sollen die Nachfahren des Gründers halten. Der Einstieg eröffne Intersnack «eine vielversprechende Möglichkeit» auf dem großen und attraktiven US-Markt, hieß es von Intersnack.

Zur Produktpalette von Intersnack gehören nicht nur Kartoffelchips, sondern auch «Ültje»-Erdnüsse und «Pom-Bär»-Snacks. Das Familienunternehmen kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von etwa 4,5 Milliarden Euro, der Gewinn wurde nicht mitgeteilt. 

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Neben ihrem Heimatmarkt Deutschland ist die Firma bislang auch recht stark in Großbritannien, Australien und Neuseeland sowie in weiteren Staaten präsent. Weltweit beschäftigt die Intersnack Group 14.500 Menschen. Die US-Firma Utz mit Sitz in Hanover im Bundesstaat Pennsylvania vertreibt diverse Chips- und Popcorn-Produkte, darunter die Marken Utz, Golden Flake und Zapp's. Der Firmenumsatz lag 2025 bei 1,44 Milliarden US-Dollar (1,26 Milliarden Euro).

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