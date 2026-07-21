«funny-frisch»-Chipsfirma wagt Einstieg in US-Markt

Düsseldorf (dpa) - Der Snack-Hersteller Intersnack, der Marken wie «funny-frisch», «Chio» und «Tyrrells» verkauft, wagt den Vorstoß in die USA. Wie die Tochterfirma von Pfeifer & Langen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, möchte sie einen Anteil von 50 Prozent des amerikanischen Snackherstellers Utz Brands übernehmen. Die deutsche Firma biete 14,25 US-Dollar je Aktie und damit fast das Doppelte vom Aktienkurs am Vortag.

Wird die Transaktion abgeschlossen, würde das Unternehmen mit 2,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Die andere Hälfte der Unternehmensanteile sollen die Nachfahren des Gründers halten. Der Einstieg eröffne Intersnack «eine vielversprechende Möglichkeit» auf dem großen und attraktiven US-Markt, hieß es von Intersnack.

Zur Produktpalette von Intersnack gehören nicht nur Kartoffelchips, sondern auch «Ültje»-Erdnüsse und «Pom-Bär»-Snacks. Das Familienunternehmen kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von etwa 4,5 Milliarden Euro, der Gewinn wurde nicht mitgeteilt.

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