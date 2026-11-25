München (dpa) - Die Garantiezinsen für Lebensversicherungen werden ungeachtet des durch den Irankrieg ausgelösten Inflations- und Zinsschubs bis Ende 2028 aller Voraussicht nach nicht steigen. Die Deutsche Aktuarvereinigung empfiehlt dem Bund, den sogenannten Höchstrechnungszins auch im übernächsten Jahr unverändert bei einem Prozent zu belassen. Ein Grund sind die durch die unsichere Weltlage ausgelösten Schwankungen an den Finanzmärkten. Die Aktuarvereinigung ist der Fachverband der Versicherungsmathematikerinnen und -mathematiker in Deutschland.

Eine Geldanlage für fast alle

Lebensversicherungen sind nach wie vor eine äußerst beliebte Form der Geldanlage - laut Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft gab es im Jahr 2025 knapp 83 Millionen Verträge in Deutschland, fast so viele wie Einwohner. Die höchste Garantieverzinsung gab es in den 1990er Jahren mit vier Prozent, 2022 war der Tiefstand von nur noch 0,25 Prozent erreicht. Dem Ende der Nullzinsphase folgte 2025 die Anhebung auf ein Prozent, bei der es nun auch 2028 bleiben soll.

Festgelegt wird der Höchstrechnungszins vom Bund. Grundlage sind die Empfehlungen der Aktuarvereinigung und der Finanzaufsicht Bafin. Der Wert gibt an, welche Garantieverzinsung die Unternehmen bei klassischen Lebensversicherungen über die gesamte Vertragslaufzeit maximal zusagen dürfen. Das Prozedere soll überhöhten Zinsversprechen vorbeugen. Zusätzlich zum Garantiezins können Versicherer aber Überschüsse gutschreiben, wenn ihre Kapitalanlagen besser laufen als erwartet.

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Denken in Jahrzehnten

«Wir sehen natürlich die kurzfristigen Kapitalmarktschwankungen und beziehen die auch ein», sagte Verbandspräsidentin Susanna Adelhardt der Deutschen Presse-Agentur in München. «Allerdings sehen wir das noch nicht als so langfristig, dass wir guten Gewissens sagen könnten: Es ist ein anderes Niveau erreicht.»