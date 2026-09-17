Gasspeicher sorgen für Nervosität - welche Rolle haben sie?

Berlin (dpa) - Bis zum Winter sind es noch ein paar Monate. Dennoch geht der Blick schon auf die kalte Jahreszeit. Grund sind die vergleichsweise niedrigen Füllstände der Gasspeicher in Deutschland. Doch was ist eigentlich die Funktion eines Speichers und welche Rolle spielen sie bei der Gasversorgung? Ein Überblick:

Wie funktioniert ein Gasspeicher?

Gasspeicher nehmen Gas aus dem Gasnetz auf und geben es zu einem späteren Zeitpunkt wieder in das Netz zurück, so Sebastian Heinermann, Geschäftsführer des Branchenverbands Initiative Energien Speichern (Ines). In Deutschland werde Gas vor allem in unterirdischen Kavernen- und Porenspeichern gelagert. «Gemeinsam ermöglichen beide Speichertypen, Gas zeitlich zwischen Angebot und Nachfrage zu verschieben.»

Wie viele Gasspeicher gibt es in Deutschland?

Deutschland verfügt über die größten Gasspeicherkapazitäten in der Europäischen Union. Die rund 45 Untertage-Gasspeicher sind räumlich über ganz Deutschland verteilt und können knapp 24 Milliarden Kubikmeter Arbeitsgas aufnehmen. Das entspricht rechnerisch ungefähr einem Viertel der in Deutschland im Jahr verbrauchten Gasmenge.

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Wer lagert Gas in den Speichern ein - und warum?

Das Gas wird nach Ines-Angaben in der Regel nicht von den Speicherbetreibern selbst eingelagert. Speicherbetreiber stellten Speicherkapazität als Dienstleistung zur Verfügung. Eingespeichert wird Gas vor allem von Gashändlern, Energieversorgern, Stadtwerken, Kraftwerksbetreibern und industriellen Verbrauchern.

«Unternehmen können Gas dann einkaufen, wenn es verfügbar oder preislich attraktiv ist, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder entnehmen», so der Verband Gas- und Wasserstoffwirtschaft. «Gleichzeitig dienen Speicher dazu, Lieferverpflichtungen abzusichern, saisonale Verbrauchsschwankungen auszugleichen und kurzfristig auf Veränderungen von Nachfrage oder Angebot zu reagieren.»

Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa In vielen Gasspeichern gibt es niedrige Füllstände. (Archivbild)

Gashändler und Lieferanten sicherten mit ihren individuellen Beschaffungsportfolien ihre vertraglichen Lieferverpflichtungen ab, sagt Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Dazu gehörten auch Speichermengen. «Wie der jeweilige Gashändler oder Lieferant die Versorgung sicherstellt, bleibt ihm überlassen.» Gegenüber den vergangenen Jahren sei mit dem Aufbau der inländischen Terminals für Flüssigerdgas (LNG) eine weitere Säule in der Versorgung gestärkt worden, die genutzt werde.

Warum gibt es so niedrige Füllstände?

Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland liegen aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von rund 56 Prozent. Normalerweise kaufen Großhändler im Sommer Erdgas günstig ein. Sie speichern es und verkaufen es im Winter mit Gewinn weiter, um auch die Kosten der Speicherung zu decken. Dieser sogenannte Sommer-Winter-Spread ist ein wichtiger wirtschaftlicher Anreiz für die Befüllung der Gasspeicher.

Wegen des Iran-Kriegs aber ist die für die Versorgung wichtige Straße von Hormus weiterhin blockiert. Das sorgt für hohe Großhandelspreise. Dadurch sei die Einspeicherung wirtschaftlich nur begrenzt attraktiv, da Gas im Sommer teurer eingekauft werden müsse, als es nach derzeitigen Erwartungen für den Winter verkauft werden könne, so Andreae. Gasmengen würden zwar zur Absicherung vertraglicher Lieferverpflichtungen eingespeichert, es fehle aber der kommerzielle Anreiz für darüber hinausgehende Einspeicherungen.

Die Füllstände der Speicher sind unterschiedlich. Nach Angaben der Gaswirtschaft liegt das daran, dass Speicher unterschiedliche Funktionen, Kundenstrukturen und wirtschaftliche Voraussetzungen haben. Hinzu kämen technische Unterschiede zwischen Poren- und Kavernenspeichern sowie regionale Marktbedingungen und die Netzanbindung.

Was passiert beim Verfehlen von Vorgaben zum Füllstand?

Gesetzliche Vorgaben sehen zum 1. November einen deutschlandweiten Füllstand von rund 70 Prozent vor. Das Gesetz sehe keine Sanktionen vor, erklärt die Gas- und Wasserstoffwirtschaft. Allerdings könne der sogenannte Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe (THE) mit Zustimmung beziehungsweise auf Aufforderung des Bundeswirtschaftsministeriums zusätzliche Anreize für die Einspeicherung schaffen. Reiche das nicht aus, könne THE selbst Gas beschaffen und in noch verfügbare Speicherkapazitäten einspeichern. Zudem könnten von THE gebuchte, aber nicht genutzte Speicherkapazitäten zur Verfügung gestellt werden.

Ein Gaseinkauf vom Staat könnte aber sehr teuer werden, weil dann die Einkaufspreise steigen könnten. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte gewarnt, der Staat dürfe nicht selbst zum Preistreiber werden.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Wird Gas teurer? (Symbolbild)

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und ausbleibender Gaslieferungen aus Russland kaufte Trading Hub Europe im staatlichen Auftrag Gas ein, um eine Gasmangellage zu verhindern. Das kostete mehrere Milliarden Euro. Um das zu finanzieren, wurde eine Umlage für Gaskunden eingeführt. Diese Gasspeicherumlage wurde zum 1. Januar 2026 abgeschafft. Bei einem erneuten Kauf von Gas durch den Staat wäre eine erneute Umlage möglich.

Welche Rolle haben die Speicher für die Versorgung?

Gasspeicher seien ein wichtiger Baustein der Versorgungssicherheit, so Timm Kehler, Vorstand des Verbandes Gas- und Wasserwirtschaft. Händler und Versorger lagerten dort Gasmengen, mit denen sie bestehende Lieferverpflichtungen gegenüber ihren Kunden erfüllten. Außerdem schafften Speicher einen zusätzlichen Puffer für unvorhersehbare Ereignisse - etwa technische Ausfälle oder Störungen von Importwegen.

Ines-Geschäftsführer Heinermann sagt, Gasspeicher stellten insbesondere an kalten Wintertagen und in kurzer Zeit große zusätzliche Gasmengen bereit. «Für die Winterversorgung sind gut gefüllte Gasspeicher deshalb elementar.» Andreae sagt, Gasspeicher seien für die Stabilität des Netzsystems und die Krisenvorsorge essenziell. Sie könnten Unwägbarkeiten in der Beschaffung abfangen und Preisschwankungen dämpfen.

Allerdings ist Deutschland heute breiter aufgestellt als noch zu Beginn der Energiekrise 2022, wie es auch im Wirtschaftsministerium heißt. Gas komme insbesondere über Pipelines aus Norwegen, über die LNG-Terminals sowie über die europäischen Nachbarn.

Droht eine Versorgungskrise?

In einem Bericht des Wirtschaftsministeriums für eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestags vor einer Woche hieß es: «Nach aktuellem Erkenntnisstand ist eine Gasmangellage im kommenden Winter nicht zu erwarten.» Die Versorgungssicherheit hänge nicht allein vom konkreten Speicherfüllstand ab, sondern vom Zusammenspiel von Speichern, laufenden Pipelineimporten, LNG-Importen, verfügbarer Infrastruktur, der vorhandenen Nachfrage und der Einbindung in den europäischen Gasmarkt.

Weiter heißt es: «Insbesondere geopolitische Entwicklungen und außergewöhnliche Wetter- oder Infrastrukturszenarien können zu zusätzlichen Belastungen führen.» Sprich: wenn der Winter besonders kalt wird oder es Angriffe auf Pipelines gibt.

«Die niedrigen Speicherstände dürfen wir nicht kleinreden», so Kehler. «Sie sind aber auch kein Beleg dafür, dass Deutschland vor einer Versorgungslücke steht.»

Bei einem sehr harten Winter könnten die Gaspreise weiter steigen, zumal wegen der Folgen des Iran-Krieges vor allem in Asien derzeit verstärkt LNG importiert wird, was Beschaffung in Europa verteuert.

Foto: Michael Brandt/dpa Was macht die Ministerin? (Archivbild)

Was macht Reiche?

Reiche wurde, etwa von den Grünen, mangelnde Vorsorge vorgeworfen. Die Speicherbetreiber fordern von der Politik Erleichterungen und Anreize, um das Einspeichern von Gas attraktiver zu machen. Reiche betonte im Bundestag: «Wir haben Vorkehrungen getroffen, für jedes Szenario». Bekannt wurde, dass das staatliche Gasunternehmen Sefe nun aktiver wird beim Befüllen der Speicher.