Geschäftslage im Handwerk weitgehend stabil

ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke sprach von «insgesamt getrübten und besonders im Bauhauptgewerbe sehr pessimistischen Geschäftserwartungen». Er mahnte politische Entscheidungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit an. Das Handwerk sei dem Standort treu und weiche nicht ins Ausland aus. «Daher ist es für Handwerksbetriebe so wichtig, dass keine weiteren Belastungen hinzukommen, sondern im Gegenteil etwa bei der Bürokratie und bei Abgaben endlich für Entlastungen gesorgt wird.»

Zwar seien Entlassungen in größerem Umfang im Handwerk kein Thema, so Schwannecke. «Vielmehr sind Beschäftigungsrückgänge vor allem darauf zurückzuführen, dass Stellen wegen fehlender Fachkräfte nicht nach- oder neu besetzt werden können.» Das liege an der demografischen Entwicklung, «aber auch in einer jahrzehntelangen, viel zu einseitigen bildungspolitischen Fokussierung auf den akademischen Bereich». Die berufliche Bildung sei ins Hintertreffen geraten, die müsse sich ändern.