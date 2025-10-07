Autoindustrie

Gewinnwarnung bei BMW

Nur zwei Stunden nachdem der Konzern steigende Absätze gemeldet hat, muss er seine Prognose einkassieren.

Gerade noch hat BMW steigende Absätze vermeldet, jetzt muss der Konzern seine Jahresprognose kappen. Foto: Sven Hoppe/dpa
Gerade noch hat BMW steigende Absätze vermeldet, jetzt muss der Konzern seine Jahresprognose kappen.
