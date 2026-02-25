Verbraucherschutz

Gift in Babynahrung - Stärkere Kontrolle für Zutat aus China

Danone und Nestlé müssen Dutzende Chargen Babynahrung zurückrufen. Eine EU-Behörde entdeckt ein durch Bakterien gebildetes Gift in einer Zutat. Der Skandal hat Konsequenzen.

Der Giftstoff Cereulid wurde bei Kontrollen in Milchpulver entdeckt. (Symbolbild) Foto: Armin Weigel/dpa
Der Giftstoff Cereulid wurde bei Kontrollen in Milchpulver entdeckt. (Symbolbild)

Brüssel/Parma (dpa) - Nach dem Skandal um verunreinigte Babynahrung verstärkt die EU Einfuhrkontrollen für eine Zutat aus China. Jede zweite Lieferung von Arachidonsäure-Öl aus dem Land soll ab morgen besonders auf den Giftstoff Cereulid getestet werden, wie aus einer im EU-Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung hervorgeht. Zuvor gab es deshalb nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) weltweit Rückrufe von Babynahrung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Cereulid ist laut Efsa ein von Bakterien gebildetes Gift, das 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen kann. Laut Mitteilung im Amtsblatt hat sich herausgestellt, dass die Kontamination mit dem Giftstoff auf Arachidonsäure-Öl aus China zurückzuführen ist, das bei der Herstellung verwendet wurde. 

Viele Chargen Babynahrung schon zurückgerufen

Efsa hatte zuvor eine Risikobewertung durchgeführt und legte nun erstmals einen Sicherheitsrichtwert für die zulässige Menge an Cereulid in Babynahrung fest. Damit sollen Behörden in der EU schneller und einheitlicher entscheiden können, wann ein Rückruf notwendig ist, wie die Behörde mit Sitz in Parma angibt. 

Bereits im Januar hatten die Nahrungsmittelkonzerne Danone und Nestlé in Deutschland mehrere Chargen ihrer Babynahrung zurückgerufen. Betroffen waren verschiedene Pulver und Flüssigkeiten in Dosen, Schachteln und Flaschen. Nestlé hatte damals betont: «Es ist uns wichtig zu betonen, dass bislang keine Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte bestätigt worden sind.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück
Verbraucher

Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück

Danone ruft Säuglingsnahrung zurück. In einer Zutat könnte ein Toxin enthalten sein, das zu Übelkeit und Erbrechen führen kann.

05.02.2026

Rückruf von Babynahrung: EU-Behörde schaltet sich ein
Bakteriengift gefunden

Rückruf von Babynahrung: EU-Behörde schaltet sich ein

In mehreren Ländern werden vorsorglich bestimmte Säuglingsnahrung zurückgerufen. In einer Zutat könnte ein Toxin enthalten sein. Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit schaltet sich ein.

02.02.2026

Kritik an Nestlés Rückruf bestimmter Babynahrung
Verbraucher

Kritik an Nestlés Rückruf bestimmter Babynahrung

Nestlé hat vorsorglich bestimmte Säuglingsnahrung zurückgerufen - wegen möglicherweise eines Toxins, das zu Durchfall und Erbrechen führen kann. Am Zeitpunkt dieser Bekanntmachung gibt es nun Kritik.

09.01.2026

Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück
Verbraucher-Sicherheit

Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück

Nestlé ruft vorsorglich bestimmte Säuglingsnahrung zurück. In einer Zutat eines Zulieferers könnte möglicherweise ein Toxin enthalten sein, das zu Durchfall und Erbrechen führen kann.

05.01.2026

Nestlé wegen Zucker in Babynahrung in Kritik
Konsumgüter

Nestlé wegen Zucker in Babynahrung in Kritik

Vor 50 Jahren stand Nestlé wegen der Werbung für Babymilchpulver in Entwicklungsländern am Pranger. Die Werbepraxis ist längst Vergangenheit, aber nun gibt es Kritik am Zuckergehalt.

18.04.2024