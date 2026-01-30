Edelmetall

Gold und Silber weiten Verluste aus

Kaum wurden für die wichtigen Metalle Rekordpreise gezahlt, setzte am Donnerstagabend eine deutliche Gegenbewegung ein. Die setzt sich fort.

Weitere Verluste beim Goldpreis Foto: Sven Hoppe/dpa
Weitere Verluste beim Goldpreis

London (dpa) - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben Gold und Silber im US-Handel ihre Verluste ausgeweitet. Vor allem die Unsicherheit um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank belastete weiter.

Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) sank bis auf knapp unter 4.700 US-Dollar. Zuletzt notierte er etwa 60 Dollar über der Marke. Seit Jahresbeginn liegt die Feinunze noch zehn Prozent im Plus.

Beim Silber war die Entwicklung noch deutlich dramatischer. Zuletzt kostete eine Feinunze gut 74 Dollar. Zeitweise fiel der Preis auch unter diese Marke. Am Donnerstag hatte Silber noch ein Rekordhoch von 121,65 Dollar erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Silberpreise nur hoch 4 Prozent höher.

US-Präsident Donald Trump hat den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorgeschlagen. Dies hat an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird. Die Erwartungen von Zinssenkungen hatte zuletzt die Edelmetallpreise gestützt.

Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen warnt davor, zuviel aus der Nominierung abzuleiten: «Der US-Präsident hat hinreichend klargemacht, dass er deutlich niedrigere Zinsen sehen will. Davon wird er wohl kaum schnell ablassen.» Man erwarte, dass die Fed auf diesen Druck auch reagieren werde. "Das spricht dafür, dass der Goldpreis grundsätzlich gut unterstützt bleiben wird", schreibt Nguyen. «Das Ausmaß der Korrektur legt auch nahe, dass Marktteilnehmer nach dem rapiden Preisanstieg nur auf eine Gelegenheit für Gewinnmitnahmen gewartet haben.»

Gestützt wurden die Edelmetallpreise zuletzt auch durch die gestiegenen geopolitischen Risiken. So hat US-Außenminister Marco Rubio dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

