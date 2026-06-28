Energie

Grüne für regionale Strompreise

Die Grünen fordern, dass Strom dort günstiger wird, wo er erzeugt wird. Bestimmte Regionen würden davon besonders profitieren.

Viel Windenergie wird im Norden und Osten Deutschlands erzeugt - doch dann muss sie abtransportiert werden. Das kann zum Problem werden. Foto: Christian Charisius/dpa
Viel Windenergie wird im Norden und Osten Deutschlands erzeugt - doch dann muss sie abtransportiert werden. Das kann zum Problem werden.

Sassnitz (dpa) - Nach dem Willen der Grünen soll Strom dort in Deutschland weniger kosten, wo er entsteht. «Regionale Preissignale machen Wind- und Sonnenstrom dort günstig, wo die Anlagen stehen - effizienter, günstiger, mit direkter Teilhabe», heißt es in einem beim kleinen Parteitag in Sassnitz verabschiedeten Antrag. 

Derzeit gibt es überall in Deutschland einen einheitlichen Börsenstrompreis. Erneuerbare Energie wird vor allem im Norden und Osten der Republik erzeugt, während wichtige industrielle Zentren im Süden und Westen liegen. Wenn die Netze nicht ausreichen, um den Strom dorthin zu transportieren, wo er benötigt wird, werden zum Beispiel Windräder und Solaranlagen abgestellt, um eine Überlastung zu vermeiden. 

Eine künftige, regionale Preisgestaltung soll nach Vorstellungen der Grünen die Netze entlasten, das System sicherer und stabiler machen, die industriellen Kerne erhalten und neue Produktionen ermöglichen sowie den Markt flüssig halten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Abnehmer dringend gesucht: Strom 2024 häufiger Ramschware
Strompreis

Abnehmer dringend gesucht: Strom 2024 häufiger Ramschware

An windreichen und sonnigen Tagen mit wenig Verbrauch kann der Strompreis in den Keller rauschen. Dann wird an der Börse Abnehmern mitunter sogar Geld gezahlt. Können Verbraucher davon profitieren?

02.03.2025

Experte zu hohem Börsenstrompreis: Kaum Folgen für Haushalte
Energiewende

Experte zu hohem Börsenstrompreis: Kaum Folgen für Haushalte

Im Großhandel war Strom am Donnerstag zeitweise sehr teuer. Steigen dadurch jetzt die Preise für die Haushalte? Nein, sagen Experten. Es sei denn, man hat seinen Tarif an den Börsenpreis gekoppelt.

13.12.2024

Wo die Energie aus Wind und Sonne zwischenlagert
Stromspeicher

Wo die Energie aus Wind und Sonne zwischenlagert

Sie benötigen wenig Platz, machen keinen Lärm und können hinter Hecken verborgen werden: Stromgroßspeicher. In schlichten Containern steckt gewaltige Leistung - die in der Energiewende nötig wird.

15.10.2024

Habeck: Strompreise für Industrie müssen weiter runter
Energie

Habeck: Strompreise für Industrie müssen weiter runter

Macht er es oder nicht? Diese Frage zur Kanzlerkandidatur begleitet Robert Habeck nun auf seiner Sommerreise. In Niedersachsen aber geht es erst einmal um Industriepolitik

11.07.2024

Energie

Habeck: Strompreise auch nach Atomausstieg gefallen

Vor einem Jahr gingen die letzten Meiler vom Netz. Strom ist für die Industrie heute günstiger als noch vor ein, zwei Jahren - aber nicht günstig genug, wie ihre Vertreung kritisiert.

14.04.2024