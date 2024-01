Habeck fordert mehr Mut zu Investitionen in Deutschland

Berlin (dpa) - Angesichts der Konjunkturflaute hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die deutschen Unternehmen zu mehr Mut für Investitionen im eigenen Land aufgerufen. Viele junge Unternehmer bekämen nur Investitionen aus dem Ausland, sagte der Grünen-Politiker im Podcast «Table.Today» des digitalen Medienhauses Table.Media. «Wir sind schon auch sehr risikoscheu in Deutschland», sagte Habeck. «Und in einer Phase wie dieser muss man ein Stück weit auch den Mut für das Neue aufbringen.»

Das Land sei mehr als die Regierung. «Wir müssen mit all den Problemen in eine Haltung kommen und sagen: «So, nun ist genug, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und glauben an dieses Land, glauben an die Menschen in diesem Land.»»