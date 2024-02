Habeck sieht deutsche Wirtschaft in «schwerem Fahrwasser»

Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht die deutsche Wirtschaft in einem «schweren Fahrwasser». Der Grünen-Politiker sagte in Berlin bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts: «Wir kommen langsamer aus der Krise als gehofft.» Die Regierung erwartet für dieses Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. In der Herbstprognose rechnete sie noch mit einem Wachstum von 1,3 Prozent. Im vergangenen Jahr war die deutsche Wirtschaft in eine Rezession gerutscht.