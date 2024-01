Habeck will Chance zum Austausch mit Landwirten nutzen

Mainz (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat angesichts angekündigter Proteste von Landwirten bei seinem Besuch in Mainz Gesprächsbereitschaft signalisiert. «Die Bauern haben natürlich Sorgen und Nöte, die aus meiner Sicht über die Agrardiesel-Diskussion hinausgehen», sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag nach einem Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Staatskanzlei. Ob man die am Abend alle lösen könne, das wisse er nicht. «Aber wenn es die Chance gibt, sich miteinander kurz sich auszutauschen, dann würde ich die gerne nutzen.»