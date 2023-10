Habecks Kampf um einen Industriestrompreis - FDP sagt Nein

Doch ist das nur Zweckoptimismus? Denn fast zeitgleich erteilte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einem Industriestrompreis eine Absage - erneut. «Es steht keine Finanzierung in der Größenordnung zur Verfügung», sagte Lindner nach einem Besuch der FDP-Landtagsfraktion in Düsseldorf. «Es ist schlicht finanziell nicht darstellbar.»

Insbesondere die Gewerkschaften wollen einen Industriestrompreis und warnen ansonsten vor einer Abwanderung von Firmen. «Wir nehmen heute schon wahr, dass in der energieintensiven Industrieproduktion verlagert und eingestellt wird», sagte der Zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner, bei der Industriekonferenz. «Die Bundesregierung führt seit Monaten eine öffentliche Debatte über den Brückenstrompreis, ohne dass ein Ergebnis in Sicht wäre.» Die Entscheidung für die befristete Entlastung der energieintensiven Industrien sei längst überfällig. Kein Land sei so sehr abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg seiner Industrie wie Deutschland.

Vor Kurzem hat Habeck eine Industriestrategie vorgelegt. Das Ziel: Die Industrie in Deutschland soll in ihrer ganzen Vielfalt erhalten bleiben, vom Weltkonzern bis zum Kleinbetrieb. Die Standortbedingungen veränderten sich im Wettbewerb zum Beispiel mit den USA, sagte Habeck am Dienstag und verwies auf den «Inflation Reduction Act» - ein milliardenschweres US-Subventionsprogramm, das auch deutsche Firmen zu einer Produktion in den USA anlocken soll. Deutschland und die EU könnten sich kein Zögern mehr leisten, sagte Habeck.