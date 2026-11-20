München (dpa) - Hacker haben den Internetauftritt der Buchhandelskette Hugendubel lahmgelegt. Kundendaten sind nach Angaben des Münchner Unternehmens nicht gestohlen worden. Die Internetseite sei seit Donnerstag nicht mehr erreichbar, und es könnten keine E-Mails mehr gesendet werden, sagte eine Sprecherin am Freitag.

Auf www.hugendubel.de war nur eine Seite zu sehen, auf der die Besucher informiert wurden, dass aufgrund einer technischen Störung der Onlineshop sowie das Servicecenter nicht erreichbar seien. «Wir arbeiten mit Nachdruck daran, das Problem schnellstmöglich zu beheben, und bitten Sie, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.» Nach Angaben der Sprecherin könne aber bisher nicht gesagt werden, wie lange die Störung noch dauern werde.

Notfallpläne verhinderten das Abgreifen der Kundendaten

Zu dem Hackerangriff sei es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gekommen. «Die positive Nachricht ist, dass keine Kundendaten oder sonstige vertrauliche Daten entwendet worden sind», sagte die Sprecherin. Diese Daten hätten gesichert werden können, weil Hugendubel bereits seit langem auf solch einen Fall vorbereitet gewesen sei. Es habe entsprechende Notfallpläne gegeben. «Es wurde alles sofort vom Netz genommen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Auch in den sozialen Medien informierte das Unternehmen die Kunden. Diese könnten vorläufig auch keine elektronischen Bücher auf ihre Geräte laden, hieß es dort. Der Ausfall könne noch einige Tage dauern.