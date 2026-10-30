Mikroelektronik

Halbleiterproduzent Vishay kündigt Großinvestition an

Millionenschwere Investition in Schleswig-Holstein: Halbleiterproduzent Vishay wird künftig deutlich größere Wafer in Itzehoe produzieren.

Der Halbleiterproduzent Vishay hat eine Großinvestition am Standort in Itzehoe angekündigt. Foto: Marcus Brandt/dpa
Der Halbleiterproduzent Vishay hat eine Großinvestition am Standort in Itzehoe angekündigt.

Itzehoe (dpa) - Der Halbleiterhersteller Vishay hat verkündet, einen «hohen dreistelligen Millionenbetrag» in seine Produktionsstätte in Schleswig-Holstein zu investieren. Die genaue Summe nannte das Unternehmen nicht. Nach Angaben des wirtschaftspolitischen Sprechers der CDU-Landtagsfraktion, Andreas Hein, geht es um rund eine Milliarde Euro.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) überreichte einen Förderbescheid von rund 215 Millionen Euro für den Standort in Itzehoe. Die deutsche Tochtergesellschaft des US-Herstellers wird künftig in einer weiteren Fabrik Halbleiterscheiben mit einem Durchmesser von 300 Millimetern herstellen. Am Standort sollen trotz automatisierter Produktionsabläufe dem Unternehmen zufolge bis zu 250 neue Arbeitsplätze entstehen. 

Aus solchen Halbleiterscheiben aus Silizium, den sogenannten Wafern, werden Chips und Halbleiterbauteile gefertigt. Bislang produziert Vishay in Itzehoe herkömmliche 200-Millimeter-Scheiben. Die Produktion größerer Wafer hat den Vorteil, dass sich je Scheibe mehr Chips und Bauteile herstellen lassen.

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