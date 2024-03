Hamburger und kanadischer Hafen wollen Wasserstoff-Brücke

Hamburg (dpa) - Der Hamburger Hafen und der Hafen von Argentia in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador wollen eine Brücke zum Transport grünen Wasserstoffs über den Atlantik bauen. Eine entsprechende Vereinbarung trafen die Hafenchefs Jens Meier von der Hamburg Port Authority und sein kanadisches Gegenüber, Scott Penny, am Montag bei einer deutsch-kanadischen Wasserstoff-Konferenz in der Hansestadt, wie die Wirtschaftsbehörde mitteilte. An der Konferenz nahmen auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der kanadische Energieminister Jonathan Wilkinson teil.