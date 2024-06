Handelsverband: Konsumstimmung bessert sich

Berlin (dpa) - Der Handel sieht eine weitere Verbesserung der Konsumstimmung in Deutschland. Wie der Handelsverband Deutschland (HDE) in Berlin berichtete, stieg das HDE-Konsumbarometer bereits zum fünften Mal in Folge und kletterte damit auf den höchsten Stand seit August 2021. «Dass es mit der Konsumstimmung bergauf geht, deutet auf eine mittelfristige Erholung des privaten Konsums hin», teilte der Verband mit.