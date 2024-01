Hapag-Lloyd und Maersk schmieden neues Schifffahrtsbündnis

Hamburg/Kopenhagen (dpa) - Die Containerreedereien Hapag-Lloyd und Maersk wollen künftig mit einem Teil ihrer Flotten als Partner auf den Weltmeeren unterwegs sein. Um Kunden pünktlichere Lieferungen zu ermöglichen und die Herausforderungen des klimaneutralen Umbaus zu bewältigen, haben sie eine Kooperation vereinbart, wie die Unternehmen am Mittwoch in Hamburg und Kopenhagen gemeinsam mitteilten. Die Allianz soll im Februar 2025 starten und trägt den Namen «Gemini Cooperation». «Gemini» bedeutet auf Latein und auf Englisch «Zwillinge».

«Darüber hinaus werden wir von Effizienzsteigerungen in unserem operativen Betrieb und gemeinsamen Anstrengungen zur weiteren Beschleunigung der Dekarbonisierung unserer Branche profitieren», sagte Habben Jansen. Maersk will bis zum Jahr 2040 eine «Netto Null» bei Treibhausgasemissionen erreichen, Hapag-Lloyd bis 2045.

Schifffahrtsbündnisse sind in der maritimen Wirtschaft nicht unumstritten. So fürchten beispielsweise Umschlagbetriebe an Land eine stärkere Marktmacht der Reedereien. Deswegen hatten sie sich bei der EU-Kommission für das Ende der so genannten Gruppenfreistellungsverordnung («block exemption rule») stark gemacht. Die hatte Schifffahrtsunternehmen ermäßigte Wettbewerbsregeln bei Kooperationen ermöglicht. Die entsprechende Verordnung läuft zum 25. April aus. «Das bedeutet jedoch nicht, dass Zusammenarbeit zwischen Reedereien nach dem EU-Kartellrecht dann rechtswidrig wäre», heißt es bei der Brüsseler Behörde.