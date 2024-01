Hat die KaDeWe-Insolvenz Folgen für die Galeria-Häuser?

Das Handelsunternehmen KaDeWe Group mit den Luxus-Kaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen will sich über diesen Weg unter anderem von zu hohen Mieten befreien, die nach Ansicht der Geschäftsführung «ein nachhaltiges, ertragreiches Wirtschaften nahezu unmöglich» machen. Der Betrieb in den drei Geschäften geht nach Unternehmensangaben weiter.