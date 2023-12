HDE: Vermieter sollen Läden bei Mieten entgegenkommen

Heilbronn (dpa) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert von Immobilienbesitzern ein Entgegenkommen bei den Ladenmieten. «Die Mietpreise spiegeln im Moment nicht das wider, was der Markt in der Lage ist zu bezahlen», sagte HDE-Präsident Alexander von Preen der Deutschen Presse-Agentur in Heilbronn.