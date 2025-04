Heilbronner Elektroautos laden am leichtesten öffentlich

Flensburg/Bonn (dpa) - In der Stadt Heilbronn kommen 4,9 Elektroautos und Plug-in-Hybride auf einen öffentlichen Ladepunkt - Im Bodenseekreis sind es rechnerisch gut 50. So weit klafft der Versorgungsgrad in Deutschland auf Ebene der Zulassungsbezirke aktuell auseinander, wie eine Auswertung von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes und der Bundesnetzagentur durch die dpa zeigt. Weitere Spitzenplätze gehen unter anderem an den Landkreis Oder-Spree, die Stadt Emden, den Landkreis Böblingen und den Saale-Orla-Kreis mit Werten von 5 bis 6 Strom tankenden Autos pro öffentlichem Ladepunkt. Alle Zahlen haben dabei Stand 1. Januar 2025.