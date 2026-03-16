Bekleidungsindustrie

Hemdenhersteller Olymp kauft Markenrechte von Eterna

Jahrzehntelang kämpften sie um die Vorherrschaft für Hemden in Deutschland. Doch mittlerweile ist Eterna insolvent und eine Rettung gescheitert. Olymp greift nun bei den Markenrechten zu.

Olymp: Rechte an Eterna gesichert. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Olymp: Rechte an Eterna gesichert. (Archivbild)

Bietigheim-Bissingen/Passau (dpa) - Der Hemdenhersteller Olymp hat sich nach eigenen Angaben sämtliche Markenrechte des jahrzehntelangen - und mittlerweile insolventen - Rivalen Eterna gesichert. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Beide Marken ergänzten sich und böten Olymp viele Möglichkeiten, sich künftig breiter und variabler in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld in der Modebranche zu positionieren, teilte das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen nördlich von Stuttgart mit. «Wir prüfen bereits verschiedene Szenarien, wie wir die Marke Eterna für die vielen treuen Markenanhänger und Handelspartner wieder erfolgreich im Markt etablieren können», sagte Olymp-Chef Mark Bezner laut Mitteilung.

Mark Bezner: «Wir prüfen bereits verschiedene Szenarien.» (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mark Bezner: «Wir prüfen bereits verschiedene Szenarien.» (Archivbild)

Seit Anfang März ist bekannt, dass der Hemden- und Blusenhersteller Eterna aus Passau seinen Betrieb im Sommer einstellen wird. Nach 163 Jahren endet damit die Geschichte einer der bekanntesten deutschen Textilfirma. 

Das in Schieflage geratene Unternehmen hatte im Dezember 2025 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Ein Käufer, der den Traditionshersteller in Gänze übernehmen wollte, fand sich nicht. Daraufhin hatte der Gläubigerausschuss der Schließung und dem Verkauf des Markennamens zugestimmt. Ein genaues Datum für das Ende von Eterna war zuletzt nicht bekannt.

Schon 2021 ein Sanierungsverfahren

Das 1863 gegründete Unternehmen beschäftigt am Passauer Hauptsitz laut Firmenwebsite gut 400 Mitarbeiter und ist vor allem für seine Geschäftshemden bekannt. Eine Hauptkundengruppe sind Büroangestellte und Manager. Eterna zählte zu den wenigen verbliebenen Firmen der einst florierenden deutschen Bekleidungsindustrie, kämpfte aber schon länger mit finanziellen Problemen. Bereits 2021 hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren durchlaufen. Gegründet worden war das Unternehmen in Wien, zunächst als Textilwerkstatt und Wäschefabrik. Der heutige Hauptsitz in Passau wurde 1927 eröffnet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hemdenhersteller Eterna am Ende -Rettung gescheitert
Insolvent

Hemdenhersteller Eterna am Ende -Rettung gescheitert

Eterna-Hemden und Blusen hängen in zahllosen deutschen Kleiderschränken. Nach 163 Jahren ist das Traditionsunternehmen am Ende.

03.03.2026

Hemdenhersteller Eterna insolvent
Traditionsunternehmen

Hemdenhersteller Eterna insolvent

Eterna-Hemden gehören seit Jahrzehnten für viele Büroangestellte zur Grundausstattung. Das seit langem mit Schwierigkeiten kämpfende Unternehmen ist insolvent, will sich aber aus eigener Kraft retten.

18.12.2025

«Stolzmonat» gehört queerem Influencer
Pride Month

«Stolzmonat» gehört queerem Influencer

Die rechte Szene hat mit dem Stolzmonat eine Gegenbewegung zum queeren Pride Month gestartet. Die Markenrechte hat sich aber jemand gesichert, der den Begriff als «Symbol der Menschlichkeit» sieht.

27.06.2025

Schuhhändler Deichmann kauft Markenrechte an Esprit
Einzelhandel

Schuhhändler Deichmann kauft Markenrechte an Esprit

Schon viele Jahre verkauft Deichmann Schuhe mit Esprit-Label. Damit das so bleibt, hat der Schuhriese jetzt die Markenrechte erworben.

22.10.2024

Hemdenhersteller

Olymp will 2024 Vor-Pandemie-Niveau erreichen

Corona hat dem Familienunternehmen in den vergangenen Jahren die Geschäfte verhagelt. Aktuell befinden sich zudem wichtige Kunden in einem Schutzschirmverfahren. Und auch der Konsum bleibt angespannt.

21.05.2023