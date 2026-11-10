Konsumgüterkonzern

Henkel erwartet deutlich steigende Materialpreise

Im dritten Quartal legt Henkel beim Umsatz deutlich zu, vor allem höhere Preise treiben das Plus. Der Konzern sieht sich jedoch mit steigenden Kosten konfrontiert.

Henkel steigerte im dritten Quartal seinen Umsatz. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Henkel steigerte im dritten Quartal seinen Umsatz. (Archivbild)

Düsseldorf (dpa) - Der Konsumgüterhersteller Henkel rechnet im laufenden Jahr mit höheren Materialkosten. Die Preise von direkt benötigten Materialien dürften im Gesamtjahr um rund zehn Prozent steigen, teilte der Dax-Konzern mit seinen endgültigen Quartalszahlen in Düsseldorf mit. 

Bisher hatte Vorstandschef Carsten Knobel mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Wie stark sich dies auf die Verkaufspreise auswirkt, blieb zunächst offen.

Auch der Konzernumbau wird den Angaben zufolge teurer als erwartet. Die Restrukturierungskosten dürften nach Knobels Einschätzung mit 200 bis 250 Millionen Euro höher ausfallen als gedacht. Bisher waren 150 bis 200 Millionen Euro anvisiert.

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Deutliches Plus im Klebstoffgeschäft

Der Henkel-Konzern steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal laut Mitteilung um elf Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Organisch, also währungs- und portfoliobereinigt, lag das Plus bei 6,5 Prozent. Der größte Teil des Zuwachses ging dabei auf höhere Preise zurück. Überdurchschnittlich stark zulegen konnte das Unternehmen zuletzt im Klebstoffgeschäft. Ergebniskennzahlen nennt Henkel im dritten Quartal traditionell nicht. 

Vorstandschef Knobel hatte im Frühjahr dieses Jahres bereits angekündigt, dass Kunden infolge des Iran-Kriegs mit steigenden Preisen rechnen müssen. «Wenn sich unsere Herstellkosten drastisch erhöhen, müssen wir diese Kosten weitergeben», sagte er dem «Handelsblatt». Henkel hatte die Preise bereits in den vergangenen Jahren erhöht. 

Das Unternehmen bestätigte seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf vergleichbarer Basis um 3 bis 4 Prozent steigen, und die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen.

Henkel wird 150

Henkel feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Der 28-jährige Kaufmann Fritz Henkel hatte am 26. September 1876 mit zwei Partnern in Aachen das Unternehmen Henkel & Cie gegründet. Erstes Produkt war ein Universalwaschmittel. 

Henkel-Produkte werden heute unter zahlreichen bekannten Markennamen wie Persil, Spee, Pril, Pritt, Somat oder Schauma verkauft. 2025 lag der Jahresumsatz bei 20,5 Milliarden Euro, zu dem etwa je zur Hälfte der Konsumgüterbereich und die Klebstoffsparte beitrugen. Henkel beschäftigt in 53 Staaten und an 165 Produktionsstätten rund 50.000 Menschen, etwa 8.000 davon in Deutschland.

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