Arbeitsmarkt

Herbstbelebung am Arbeitsmarkt dürfte moderat ausfallen

Von Unternehmen kommen weiter Meldungen über bevorstehenden Personalabbau - andererseits scheint die Konjunktur leicht anzuziehen. Auf dem Arbeitsmarkt werden für September keine Ausschläge erwartet.

Die Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt dürfte in diesem Jahr nur moderat ausfallen. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt dürfte in diesem Jahr nur moderat ausfallen. (Archivbild)

Nürnberg (dpa) - Vor dem Hintergrund neuer Meldungen zum Personalabbau bei Unternehmen stellt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ihre Statistik zum deutschen Arbeitsmarkt für den Monat September vor. Erwartet wird, dass die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, eine nur moderate Herbstbelebung verkünden kann. 

Der im September übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit dürfte in diesem Jahr geringer ausfallen als in früheren Jahren. Ob die Zahl der Arbeitslosen unter die Marke von drei Millionen fallen wird, ist unklar. Im August waren 3,061 Millionen Menschen bei den Arbeitsagenturen arbeitslos gemeldet. 

Auf längere Sicht hatten Arbeitsmarktforscher zuletzt jedoch Lichtblicke erkannt. Zwar werde der Arbeitsmarkt wegen des zurückgehenden Arbeitskräftepotenzials - viele gehen in Rente, weniger Menschen ziehen aus dem Ausland nach Deutschland - schrumpfen. Eine stabilere Konjunktur auch aufgrund der Stimulierungspakete der Bundesregierung werde jedoch für eine leicht rückläufige Arbeitslosigkeit sorgen.

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