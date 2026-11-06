Umfrage

Hohe Bereitschaft zu persönlichen Einschnitten bei Reformen

Der Reformbedarf ist groß in Deutschland, darüber herrscht Einigkeit. Doch wie steht es um die Opferbereitschaft der Bevölkerung? Eine Umfrage gibt Aufschluss.

Damit die sozialen Sicherungssysteme auch in Zukunft noch funktionieren, wären viele Menschen in Deutschland bereit, vorübergehend persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Damit die sozialen Sicherungssysteme auch in Zukunft noch funktionieren, wären viele Menschen in Deutschland bereit, vorübergehend persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Großteil der Menschen in Deutschland würde zugunsten nachhaltiger Sozialreformen kurzfristige persönliche Einschnitte akzeptieren. 41 Prozent der 5.000 repräsentativ befragten Erwachsenen antworteten in einer Civey-Umfrage für den Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) entsprechend. 

In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen ist demnach die Bereitschaft mit 56 Prozent am höchsten, bei entsprechenden Reformen vorübergehend Nachteile in Kauf zu nehmen. Bei den 18- bis 29-Jährigen sagen dies 46 Prozent. Am geringsten ist die Zustimmung in dieser Frage in der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen mit 24 Prozent.

Dagegen ist es über alle Altersklassen hinweg breiter Konsens, dass das Land umfassende politische Reformen braucht, nicht nur um die sozialen Sicherungssysteme mittel- bis langfristig zukunftssicher aufzustellen: 83 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer sehen das so.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die Bürger wollen keine Strohfeuer» 

Ganz oben auf ihrer Forderungsliste steht der Wunsch nach deutlich weniger Bürokratie (44 Prozent). Jeweils etwas mehr als ein Drittel halten einen effizienteren Einsatz staatlicher Ausgaben (36 Prozent) und langfristig finanzierbare Sozialsysteme (35 Prozent) für wichtig. 32 Prozent wünschen sich, dass die Bundesregierung Strom besser bezahlbar macht.

«Die Menschen in Deutschland wollen Veränderung, weil sie merken, dass es zu wenig ist, den eigenen Status quo zu erhalten, während die Welt um uns herum immer mehr Fahrt aufnimmt», kommentiert ZVEI-Präsident Daniel Hager die Umfrageergebnisse. «Die Bürgerinnen und Bürger wollen keine Strohfeuer. Sie wollen strukturelle Verbesserungen und verlässliche Entlastungen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vor VW-Aufsichtsrat - Branchenverband sieht Reformbedarf
Autoindustrie

Vor VW-Aufsichtsrat - Branchenverband sieht Reformbedarf

VW berät über Einschnitte, während Beschäftigte protestieren. Was VDA-Präsidentin Müller zu Standortproblemen und Jobabbau sagt.

08.07.2026

Koalition sucht bei Reformen Konsens mit Sozialpartnern
Koalition

Koalition sucht bei Reformen Konsens mit Sozialpartnern

Die heiße Reformphase beginnt. Mehr als drei Stunden lang beraten die Spitzen der Koalition mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften im Kanzleramt.

10.06.2026

Umfrage: Wenig Bereitschaft für Reformen mit Belastungen
Reformdebatte

Umfrage: Wenig Bereitschaft für Reformen mit Belastungen

Reformen ja, aber nicht bei mir: Laut ZDF-«Politbarometer» halten viele Reformen für nötig, sehen aber wenig Bereitschaft in der Bevölkerung, finanzielle Einschnitte in Kauf zu nehmen.

22.05.2026

«Nicht mit Kettensäge»: CDA-Chef für Augenmaß bei Reformen
Herbst der Reformen

«Nicht mit Kettensäge»: CDA-Chef für Augenmaß bei Reformen

Die Union führt seit rund viereinhalb Monaten die schwarz-rote Koalition an. Der CDU-Sozialflügel warnt davor, die Menschen im Land auf dem Weg zu notwendigen Reformen zu verprellen.

20.09.2025

Merz dringt auf Sozialreformen – «Bedeutet Einschnitte»
Koalition

Merz dringt auf Sozialreformen – «Bedeutet Einschnitte»

Die schwarz-rote Koalition will im Herbst mehrere große Veränderungen beim Sozialstaat angehen. Der Kanzler zeigt sich dazu entschlossen – und bereitet auch auf spürbare Auswirkungen vor.

30.08.2025