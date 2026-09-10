Ersatz für Erdgas

Hormus-Blockade treibt weltweiten Kohleverbrauch an

Durch sinkende Flüssiggas-Lieferungen steigt der Kohleverbrauch in Europa und Asien. Die IEA erwartet 2026 einen Höchststand beim globalen Bedarf.

Die weltweite Nachfrage nach Kohle ist infolge des Iran-Kriegs wieder angestiegen (Archivbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die weltweite Nachfrage nach Kohle ist infolge des Iran-Kriegs wieder angestiegen (Archivbild).

Paris (dpa) - Die Blockade der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Kriegs treibt die weltweite Kohle-Nachfrage in die Höhe. Durch die Blockade komme es zu einem massiven Rückgang der Flüssiggas-Lieferungen, was die Preise stark steigen lasse, teilte die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris mit. Das habe Länder mit gasbefeuerten Kraftwerken und freien Kohlekraftwerkskapazitäten dazu veranlasst, verstärkt Strom aus Kohle zu erzeugen. Dadurch falle der Kohleverbrauch in Europa, Japan, Korea, China und anderen Märkten höher aus als zuvor erwartet.

Infolgedessen werde nun prognostiziert, dass die weltweite Kohle-Nachfrage – die im Vergleich zum Vorjahr eigentlich leicht zurückgehen sollte – 2026 um 1,2 Prozent steigen wird, wodurch der weltweite Verbrauch auf einen Rekordwert von 8,94 Milliarden Tonnen steigen wird. Ob sich dieser Trend auch 2027 fortsetzt, hänge davon ab, ob die Meerenge weiter blockiert bleibe. Die Kohlepreise hätten angesichts dieser Entwicklung auf jeden Fall angezogen.

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