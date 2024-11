HUK will Auto-Werkstattkette Pitstop übernehmen

Coburg (dpa) - Deutschlands größter Kfz-Versicherer HUK Coburg hat die Übernahme der Auto-Werkstattkette Pitstop angekündigt. Sofern die Kartellbehörden zustimmen, will die oberfränkische Versicherung zum 2. Januar ihren bisherigen Anteil an Pitstop von 25,1 auf 84,9 Prozent aufstocken. Den Kaufpreis nannte die HUK nicht. Der bisherige Pitstop-Mehrheitseigner Stefan Kulas gibt seine Beteiligung ab, bleibt aber in der Geschäftsführung. Der Reifenhersteller Bridgestone bleibt Minderheitseigner mit gut 15 Prozent.