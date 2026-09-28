Arbeitsmarkt

IAB-Arbeitsmarktbarometer: Beschäftigung schrumpft

Zunehmende Beschäftigung hat lange Zeit den Arbeitsmarkt in Deutschland getragen. Jetzt beginnt das einzutreten, was Forscher längst vorausgesagt haben: Die Beschäftigung leidet unter der Demografie.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer zeigt ein bisher ungewohntes Bild: Die Beschäftigung schrumpft, dafür wird es bei der Arbeitslosigkeit etwas besser (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer zeigt ein bisher ungewohntes Bild: Die Beschäftigung schrumpft, dafür wird es bei der Arbeitslosigkeit etwas besser (Symbolbild).

Nürnberg (dpa) - Der deutsche Arbeitsmarkt schlägt weiter Kapriolen: Nachdem jahrelang eine stabile Beschäftigungssituation den Markt getragen hat und die zunehmende Arbeitslosigkeit teilweise kaschieren konnte, geht nun die Beschäftigung zurück - dafür sinkt die Arbeitslosigkeit leicht. Das sind die Ergebnisse des neuen Arbeitsmarktbarometers des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 

Arbeitslosigkeit fast wieder positiv

Die Komponente «Arbeitslosigkeit» hat im September den negativen Bereich fast verlassen und landete bei 99,9 Punkten - 100 Punkte würden eine neutrale Entwicklung widerspiegeln. Die Komponente «Beschäftigung» sank dagegen erneut um 0,1 Punkte und erreichte nur noch 99,3 Punkte. 

«Die Aussichten für die Beschäftigung sind schwächer als für die Arbeitslosigkeit: Der Arbeitsmarkt schrumpft», sagte der IAB-Forscher Enzo Weber. Er führt dies vor allem auf die demografische Entwicklung zurück: Die Vertreter der Baby-Boomer-Jahrgänge gehen nach und nach in Rente, der Nettozuzug nach Deutschland ist zurückgegangen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Strukturprobleme in der Industrie

Die Konjunktur habe sich dagegen zwar gefestigt. Belastend wirkten jedoch nach wie vor die hohe Unsicherheit und Strukturprobleme vor allem in der Industrie. Viele Branchen stecken dort in einer tiefgreifenden Transformation - etwa die in Deutschland besonders wichtige Autoindustrie, die den Übergang von Verbrennermotoren zur Elektromobilität gestalten muss. 

Das Arbeitsmarktbarometer ist ein monatlich erhobener Frühindikator für die künftige Situation auf dem Arbeitsmarkt. Befragt werden alle deutschen Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die nächsten drei Monate. Die tatsächliche Situation auf dem Arbeitsmarkt im Monat September wird die Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, an diesem Mittwoch in ihrer monatlichen Statistik bekanntgeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Forscher: Der deutsche Arbeitsmarkt schrumpft
Arbeitsmarkt

Forscher: Der deutsche Arbeitsmarkt schrumpft

Arbeitsmarktforscher sehen vor allem die demografische Entwicklung kritisch: Die Boomer gehen in Rente, zu wenig kommt hinterher.

26.06.2026

Arbeitslosigkeit steigt, Beschäftigung stagniert
Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit steigt, Beschäftigung stagniert

Das Arbeitsmarktbarometer der IAB-Forscher ist ein Frühindikator für die Lage in Deutschland. Die Aussichten sind derzeit nicht rosig.

27.03.2026

Arbeitsagenturen erwarten steigende Arbeitslosigkeit
Arbeitsmarkt

Arbeitsagenturen erwarten steigende Arbeitslosigkeit

Jeden Monat fragen die Arbeitsmarktforscher der Bundesagentur landauf, landab nach der erwarteten Entwicklung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Der Ausblick für 2025 ist wenig erfreulich.

30.12.2024

IAB-Arbeitsmarktbarometer

Vorzeichen am Arbeitsmarkt werden ungünstiger

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer beruht auf Daten aller Arbeitsagenturen und deren Prognose für die jeweils nächsten drei Monate. Damit gilt es als Frühindikator für die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

31.05.2024

Arbeitsmarktbarometer

Steigende Arbeitslosigkeit, aber mehr Beschäftigung

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung meldet einen Rückgang seines Frühindikators für den Arbeitsmarkt. Die Arbeitsagenturen rechnen mit mehr Arbeitslosen, aber auch mit mehr Beschäftigten.

28.06.2023