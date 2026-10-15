Hohe Kraftstoffpreise

IEA will Ölreserven schneller freigeben

Die Kraftstoffpreise sind hoch, Diesel ist besonders knapp. Die Internationale Energieagentur will nun eine bereits beschlossene Freigabe von Ölreserven beschleunigen – wird das den Markt beruhigen?

Mit der beschleunigten Freigabe von Ölnotreserven sollen die Kraftstoffpreise für Verbraucher sinken. (Archivbild) Foto: Ulrich Perrey/dpa
Mit der beschleunigten Freigabe von Ölnotreserven sollen die Kraftstoffpreise für Verbraucher sinken. (Archivbild)

Paris (dpa) - Mit Blick auf die hohen Kraftstoffpreise will die Internationale Energieagentur (IEA) Ölnotreserven wie von Deutschland und den übrigen G7-Staaten gefordert beschleunigt freigeben. Angesichts der angespannten Lage auf den Dieselmärkten solle der Freigabe von Diesel dabei Vorrang eingeräumt werden, teilte die IEA nach einer Verwaltungsratssitzung in Paris mit. Konkret geht es darum, die im März als Reaktion auf den Iran-Krieg beschlossene Freigabe von Ölreserven zu beschleunigen und so bald wie möglich abzuschließen.

Die IEA hatte die Freigabe einer Rekordmenge von 400 Millionen Barrel Rohöl aus strategischen Ölreserven beschlossen. Davon seien bislang aber erst rund 330 Millionen Barrel tatsächlich geflossen, teilte die IEA mit. Dabei hätten einige Länder allerdings schon größere Mengen freigegeben, als sie ursprünglich zugesagt hatten. Die Freigabe der noch ausstehenden, im März zugesagten Bestände werde nun rund 100 Millionen Barrel auf den Markt bringen, darunter 20 Millionen Barrel Diesel.

Dies entspricht der von den G7 geforderten Menge. Die G7, zu denen neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, die USA, Japan und Kanada gehören, hatten Anfang Oktober gefordert, dass ab sofort und über vier Monate 100 Millionen Barrel Rohöl tatsächlich freigegeben werden. Mit der Maßnahme sollen die Preise für Kraftstoffe gesenkt werden.

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