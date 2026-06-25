Konjunktur

Ifo: Bessere Aussichten für den Export

Die deutschen Unternehmen sehen nicht mehr ganz so negativ in die Zukunft. Eine wichtige Branche rutscht allerdings noch tiefer ins Minus.

Die Exportaussichten der deutschen Wirtschaft sind etwas besser. (Archivbild) Foto: Daniel Reinhardt/dpa
Die Exportaussichten der deutschen Wirtschaft sind etwas besser. (Archivbild)

München (dpa) - Die Exportaussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich etwas aufgehellt. Nach drei Rückgängen in Folge stieg der Indikator des Münchner Ifo-Instituts im Juni von minus 5,6 auf minus 3,7 Punkte. Experte Klaus Wohlrabe bewertet die Entwicklung zurückhaltend: «Die Exporteure sind noch skeptisch, ob die geopolitische Unsicherheit nachhaltig abnimmt», sagte er. «Zudem ist die internationale Konkurrenz weiterhin stark.»

Je nach Branche gibt es derzeit sehr große Unterschiede. So ist die Elektroindustrie optimistisch und rechnet mit einem deutlichen Anstieg ihrer Exporte. Bei den Getränkeherstellern ist der Blick aufs Auslandsgeschäft mit plus 18,1 Punkten am optimistischsten, die Branche ist allerdings keines der Schwergewichte der deutschen Exportwirtschaft. 

Der Maschinenbau zählt zu dieser Gruppe, liegt mit minus 3,4 Punkten aber nur minimal über dem Durchschnitt. Die Chemische Industrie ist mit minus 4,8 Punkten zwar unterdurchschnittlich, hat sich aber im Vergleich zum Mai um mehr als 10 Punkte verbessert und den Einbruch im Vormonat weitgehend ausgeglichen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Besonders schlecht sind die Aussichten für die wichtige Autoindustrie mit minus 17,9 Punkten. Hier hat sich die Stimmung zudem um 2,8 Punkte verschlechtert. Nur im Papiergewerbe sind die Aussichten mit minus 21,5 Punkten noch schlechter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung
Konjunktur

Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung

Das Geschäftsklima steigt leicht. Vor allem dank besserer Exporterwartungen auf dem Heimatkontinent. Die Lage ist aber weiter angespannt.

04.02.2026

Ifo: Unternehmen investieren weniger
Konjunktur

Ifo: Unternehmen investieren weniger

Besonders im Fahrzeugbau wird dieses Jahr wohl weniger Geld ausgegeben. Für 2026 sind die Aussichten etwas besser.

10.12.2025

Deutsche Wirtschaft rutscht im Frühjahr tiefer ab
Zollstreit und Reformstau

Deutsche Wirtschaft rutscht im Frühjahr tiefer ab

Die Konjunktur verliert spürbar an Fahrt. Doch trotz höherer Zölle ist ein Mini-Wachstum der Exportnation Deutschland im Gesamtjahr möglich. Dafür muss aber auch die Politik liefern.

22.08.2025

Ifo: Stimmung in Autoindustrie «im Sturzflug»
Konjunktur

Ifo: Stimmung in Autoindustrie «im Sturzflug»

Die für Deutschland wichtige Branche leidet unter Auftragsmangel. Vor allem die Zukunftsaussichten sind düster.

04.09.2024

Nach Konjunkturtief

Autoindustrie dank Exportaussichten wieder zuversichtlicher

Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hellt sich langsam wieder auf. Vor allem der Blick in die Zukunft ist weniger düster als noch vor einigen Monaten.

03.04.2024