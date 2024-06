Ifo: In der chemischen Industrie kehrt der Optimismus zurück

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Chemiebranche hat sich deutlich aufgehellt. Der dazugehörige Index des Ifo-Instituts sprang im Mai um 11 Punkte nach oben, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Donnerstag mitteilten. Zudem liegt er mit 5,8 Punkten erstmals wieder im Plus, seit er im Frühjahr 2022 im Zuge des Ukrainekrieges abgestürzt war. Die Unternehmen beurteilten im Mai sowohl ihre aktuelle Lage als auch ihre Zukunftserwartungen positiver. «Die Zuversicht der deutschen Chemiebranche kehrt zurück», sagte Ifo-Expertin Anna Wolf. Ein Anstieg um elf Punkte sei «erheblich», zudem sei es bereits die dritte Verbesserung in Folge.