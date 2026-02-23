Konjunktur

Ifo sieht Signale für Aufschwung in deutscher Wirtschaft

Das Ifo-Geschäftsklima steigt stärker als erwartet. Präsident Fuest sieht erste Anzeichen für eine «Belebung».

Die Unternehmen sind zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Unternehmen sind zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften. (Archivbild)

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar stärker als erwartet verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg um 1,0 Punkte auf 88,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet.

Die Unternehmen haben sich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften gezeigt. Auch die Erwartungen verbesserten sich. «Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.

Das Ifo-Institut befragt monatlich 9.000 Unternehmen.

