Ifo sieht Signale für Aufschwung in deutscher Wirtschaft

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar stärker als erwartet verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg um 1,0 Punkte auf 88,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet.